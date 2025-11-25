गुरु तेग बहादुर जी शहीदी समागम में शामिल होंगे PM मोदी, 32 फुट पंचजन्य शंख का अनावरण

Haryana News: हरियाणा का कुरुक्षेत्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम में भाग लेने पहुंचेंगे. इस अवसर पर वह ज्योतिसर तीर्थ स्थित अत्याधुनिक महाभारत थीम अनुभव केंद्र का भी शुभारंभ करेंगे, जिसे कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर ले जाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.

पंचजन्य स्मारक शंख का लोकार्पण

अनुभव केंद्र के मुख्य द्वार पर स्थापित किया गया 32 फुट ऊंचा पंचजन्य स्मारक शंख इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण है. पिछले 20 दिनों से इसके निर्माण पर तेजी से कार्य किया गया और अब यह अंतिम रूप ले चुका है. लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्मारक का वजन करीब 5300 किलोग्राम है, जिसमें 21 फीट ऊंचा अष्टधातु का शंख मुख्य हिस्सा है. शंख के आधार को 11 फीट ऊंचा बनाया गया है, जिसके चारों ओर सुंदर लाइटिंग और पत्थर की विशेष सजावट की गई है. इन पत्थरों पर श्रीमद्भगवद्गीता के चुनिंदा श्लोक उकेरे गए हैं, जो आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश देंगे. शंख पर भगवान श्रीकृष्ण के मुकुट की प्रतीकात्मकता दर्शाते हुए मोर पंख भी सजाया जाएगा.

ब्रह्मा सरोवर का प्राचीन और आध्यात्मिक महत्व

कुरुक्षेत्र का विश्वविख्यात ब्रह्मा सरोवर भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थों में से एक है, जिसका इतिहास वेदों, पुराणों और महाभारत काल तक जाता है. मान्यता के अनुसार, यहीं भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शरू करने से पहले यज्ञ किया था. कहा जाता है कि ब्रह्माजी ने इसी स्थान पर पहली बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया. स्कंद पुराण, वामन पुराण और मनुस्मृति सहित कई ग्रंथों में ब्रह्मा सरोवर का विस्तृत वर्णन मिलता है. मान्यता है कि यहां स्नान करने से सहस्र अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है. महाभारत काल में भी इसका विशेष महत्व रहा है. कई राजाओं ने युद्ध के पूर्व यहाँ स्नान कर पूजा-अर्चना की, और इसे मुक्ति जगह माना जाता था.

इतिहास से आधुनिक स्वरूप तक

ब्रह्मा सरोवर सदियों से कुरुक्षेत्र के 48 कोस तीर्थों में केंद्रस्थ रहा है समय-समय पर अलग-अलग शासकों ने इसकी मरम्मत और विस्तार कराया. आज हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार द्वारा इसे विश्वस्तरीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया गया है. यहां होने वाली अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती विश्वभर में प्रसिद्ध है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त की आरती श्रद्धालुओं को दिव्य अनुभव कराती है. महाभारत थीम अनुभव केंद्र और पंचजन्य स्मारक शंख के लोकार्पण के साथ कुरुक्षेत्र न केवल धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा, बल्कि भारत की आध्यात्मिक विरासत को नए अंदाज में प्रस्तुत करने का भी माध्यम बनेगा. यह स्मारक आने वाले वर्षों में कुरुक्षेत्र की पहचान को और अधिक वैश्विक स्तर पर मजबूत करेगा.