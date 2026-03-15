कुरुक्षेत्र में रिटायर्ड फौजी से 16.5 लाख की ठगी, SI भर्ती में नाम दिलाने का झांसा

Kurukshetra News: हरियाणा के पिहोवा से एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर आर्मी से रिटायर जवान से उसके दोस्त ने साढ़े 16 लाख रुपए ठग लिए. आरोपियों ने हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (SI) की वेटिंग लिस्ट में सीधा नाम डलवाने का भरोसा दिया था. जब ये काम पूरा नहीं हुआ तो पैसे मांगने पर आरोपी झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे.

क्या है मामला?

गुरदेव सिंह निवासी नीमवाला गांव ने पुलिस को बताया कि वह चंडीगढ़ पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात है और गुरमीत सिंह उसका बचपन का दोस्त है. वे दोनों ही एक साथ सेना से रिटायर हुए थे. वहीं गुरमीत इस समय हरियाणा पुलिस में SPO है. आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने साल 2021 में हरियाणा पुलिस में सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए आवेदन किया था.

रिजल्ट में नाम नहीं आया था

पीड़ित ने आगे बताया कि उसका रिजल्ट में नाम नहीं आया था, तब उसके परिचित गुरमीत सिंह ने भरोसा दिलाया कि वह उसका नाम वेटिंग लिस्ट में डलवा देगा. इसके लिए उसने अपनी बुआ के बेटे गुरजीत और कुलदीप उर्फ जैलदार से मुलाकात करवाई और कहा कि दोनों सरकारी नौकरी लगवाने का काम करते हैं. इसके बदले आरोपियों ने उससे करीब 16.50 लाख रुपये मांगे.

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इतने रुपये किए ट्रांसफर

पीड़ित के अनुसार, उसने 29 अक्टूबर 2022 को गुरमीत सिंह के बैंक खाते में 12.50 लाख रुपये ट्रांसफर किए. इसके बाद मार्च 2023 में कुलदीप के खाते में 2 लाख रुपये भेजे और 2 लाख रुपये नकद भी दिए. आरोपियों ने भरोसा दिलाया कि उसका नाम वेटिंग लिस्ट में शामिल करा दिया जाएगा. गारंटी के तौर पर कुलदीप ने उसे 10 लाख और 4.50 लाख रुपये के दो खाली चेक भी दिए थे. हालांकि बाद में उसका नाम वेटिंग लिस्ट में नहीं आया. जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने टालमटोल शुरू कर दी. पीड़ित का आरोप है कि बाद में गुरमीत सिंह ने उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी, जबकि गुरजीत और कुलदीप भी उसका साथ देने लगे. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.