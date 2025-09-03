Haryana News: कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में गिरी मकान की छत, 2 की मौत, 4 लोग घायल

Kurukshetra News: हरियाणा में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है. लगातार हो रही बरसात के चलते शाहाबाद अमर विहार कॉलोनी में कच्चे मकान की छत गिर गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और दो सगे भाइयों की मौत हो गई. हादसा सुबह 7 बजे के करीब हुआ.

मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले संदीप और कुलदीप के रूप में हुई है. सभी काम करने के लिए शाहाबाद आए हुए थे. घटना की सूचना पुलिस को दी गई है. स्थानीय ने बताया कि अनाज मंडी रोड स्थित डेरे के पास 8 दिन पहले सभी लोग काम करने के लिए आए थे, जिस मकान में ये सभी लोग रहे थे, वह कच्चा था. बुधवार सुबह 7 बजे अचानक मकान की छत गिर गई. उस समय लोग सो रहे थे. एक उठकर बाथरूम में चला गया था. आवाज सुनते ही व्यक्ति ने कॉलोनी के लोगों को बुला लिया.

विजय ने कहा कि मलबे में दबने से संदीप और कुलदीप गंभीर रूप से घायल हो चुके थे. उन्हें तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को शाहाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां पहुंचने से पहले संदीप और कुलदीप की मौत हो चुकी थी. बाकी 4 लोगों को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है.

आसपास के लोगों का कहना है कि शाहाबाद में पिछले एक महीने से लगातार बारिश हो रही है, जिस मकान में ये सभी लोग रह रहे थे, वह कच्चा था. मकान की छत लकड़ी की कड़ियों से बनी हुई थी. बारिश का पानी रोकने के लिए उस पर तिरपाल लगाया गया था. साइड में बनी दीवार भी कच्ची थी. बारिश की वजह से मकान की छत कमजोर हो गई थी, इसी वजह से यह हादसा हुआ.