Navratri 2025: हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मंदिर में नवरात्रि की तैयारी पूर्ण, 22 सितंबर को निकाली जाएगी शोभायात्रा

Kurukshetra News: हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली मंदिर कुरूक्षेत्र में 22 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्रों की तैयारीया पूरी कर ली गई है. पीठाध्यक्ष पंडित सतपाल शर्मा ने बताया कि इस बार महाशक्ति की महापूजा का महापर्व "शक्ति महोत्सव 22 सितंबर से प्रारंभ होगा और 7 अक्टूबर को सम्पन्न होगा. मंदिर के पीठाध्यक्ष ने नवरात्रि के नौ दिन का पूरा शेड्यूल बताया है.
हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ देवीकूप भद्रकाली मंदिर में माता सती के दाए पैर का टखना (घुटने के नीचे का भाग) गिरा था. शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर के पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा ने बताया कि 22 सितंबर को ध्वजारोहण के बाद दोपहर 12 बजे मां भद्रकाली जी की भव्य शोभायात्रा मां की पावन पवित्र ज्योति के साथ प्रारंभ होगी, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री डा. अरविंद कुमार शर्मा सम्मिलित होंगे. इसके बाद शाम 6 बजे नगर परिक्रमा के बाद महाआरती के साथ ज्योति प्रतिस्थापना होगी.
उन्होंने बताया कि भजन संध्या प्रतिदिन सांय 4 से 7 बजे होगी और प्रतिदिन सांय 7 बजे 505 ज्योतों से महाआरती होगी. मंगला आरती प्रतिदिन प्रात 6 बजे होगी. 29 सितंबर महासप्तमी को पारपंरिक मनोकामना पूर्ण हवन यज्ञ सुबह 10 बजे होगा.
30 सितंबर, मंगलवार दुर्गाष्टमी जागरण में सुप्रसिद्ध गायक रोशन प्रिंस और सारेगामापा के विजेता हर्ष सिकंदर गुणगान करेंगे और रंजना नेब मनमोहक झांकियों से प्रस्तुति देंगी. इस बार विशेष रूप से मां भद्रकाली महाआरती हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा की जाएगी. जागरण में आरती करने का सौभाग्य सभी को मिलेगा और जो भी भक्त आरती में शामिल होंगे, उन्हें घर के लिए भी आरतीबुक दी जाएगी. अन्नपूर्णा भंडारा व व्रत भंडारा प्रतिदिन होगा. शनिवार और प्रथम नवरात्रि के दिन भंडारे का आयोजन सारा दिन होगा. छप्पन भोग का प्रसाद प्रथम नवरात्रि और अष्टमी पर लगाया जाएगा.
