Haryana News: स्वामी भीष्म स्मृति दिवस पर सीएम सैनी का बड़ा बयान, मोदी मतलब भारत का सम्मान

Kurukshetra News: श्रद्रेय स्वामी भीष्म जी महाराज के स्मृति दिवस पर कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य रूप से शिरकत की. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा वासियों को दो बड़ी सौगात देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि मोदी मतलब भारत का सम्मान है और एक ऐसा व्यक्ति जिसने बिना रुके बिना थके पिछले 11 वर्षों में भारत को एक नई दिशा देने का काम किया है और आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है.

उन्होंने कहा कि प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट से लेकर बहादुरगढ़ तक जम्मू कटरा हाईवे को जोड़ने वाला रोड और दूसरा एयरपोर्ट से लेकर सोनीपत तक हाईवे को जोड़ने वाले हाईवे का शिलान्यास किया है. उन्होंने कहा कि स्वामी भीष्म जी महाराज ने तपस्या करके समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मानसिक संतुलन खो बैठी है और पिछले 55 वर्षों में देश को आगे बढ़ना चाहिए था , लेकिन वह नहीं बढ़ पाया. सिर्फ गांधी परिवार का ही विकास हुआ है वही परिवार आगे बढ़ा है. गांधी परिवार के नजदीक वाले आगे बड़े हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब के रास्ते बंद कर दिए हैं. इसलिए यह फ्रस्ट्रेशन में है.

वोटों में नहीं हुई कोई हेरा फारी-सैनी

उन्होंने आगे कहा कि दूसरे देशों में भारत का सम्मान पहले नहीं होता था. कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यह सब हो रहा था. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस वाले कभी उपराष्ट्रपति, राज्यपाल,लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कोर्ट, लोकतंत्र और संसद का अपमान करते हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पहले भी राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी. उस समय भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था और अब राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा निकाली है. वहां भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर वोटो में हेरा फेरी होती तो दीपेंद्र व जो कांग्रेस के नेता जीते हैं वह भी नहीं जीतते.

Input- DARSHAN KAIT