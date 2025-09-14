Kurukshetra Suicide: सहेलियों से कहा-'चार्जर लेने जा रही हूं', फिर कमरे में फंसी लगाकर दी जान

Haryana News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक मामला सामने आया है, जहां एक 19 साल की लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है. लड़की मे फांसी अपने हॉस्टल के रूम में लगाई है, जिस समय लड़की मे फांसी लगाई उस समय अन्य लड़कियां कॉमन रुम में मौदूज थी.
Kurukshetra News: कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल में प्रथम वर्ष की 19 वर्षीय छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. वहीं आत्महत्या की सूचना फैलते ही गर्ल्स हॉस्टल में सनसनी फैल गई, जिसकी वजह से सभी छात्राएं सहम गई. थाना प्रभारी दिनेश राणा ने जानकारी कि उनको सूचना मिली थी, जिसके बाद वह लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचे जहां पर देखा कि एक लड़की ने हॉस्टल के कमरे के अंदर ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी. उन्होंने कहा कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लगा है. परिजनों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी.
क्या कहा पिता ने
मृतका के पिता संजय ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि सुबह लगभग 11 बजे उनकी पत्नी को बेटी की रूममेट से फोन आया. उसने कहा कि शगुन ने फांसी लगा ली है. दोपहर लगभग 1:15 बजे वे अपने भाई के साथ छात्रावास पहुंचे. उस समय पुलिस, फॉरेंसिक टीम (एफएसएल) और विश्वविद्यालय प्रशासन पहले से मौजूद थे. कमरा नंबर 17 में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शगुन पंखे से फांसी के फंदे से लटकी हुई थी. पास ही एक प्लास्टिक की कुर्सी गिरी पड़ी थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसने उसी का इस्तेमाल किया होगा. इसके बाद शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए एलएनजेपी अस्पताल भेजा गया. परिवार का कहना है कि शगुन ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा और उन्हें नहीं पता कि उसने ऐसा कदम क्यों उठाया. उन्होंने किसी पर शक जाहिर नहीं किया और न ही किसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
आखिरी पलों में क्या हुआ?
शगुन के साथ हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने बताया कि घटना के दिन सुबह वह खुद उन्हें कॉमन रूम लेकर गई थी. थोड़ी देर बाद उसने कहा कि वह चार्जर लाना भूल गई है और कमरे में चली गई. जब वह काफी देर तक नहीं लौटी तो सहेलियां उसे देखने कमरे में पहुंचीं, जहां उन्होंने उसे फंदे से लटका पाया. इसके बाद वार्डन और उसके परिजनों को तुरंत सूचना दी गई. पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना से कुछ समय पहले शगुन ने अपने घरवालों से फोन पर बात की थी. थर्ड गेट चौकी के एएसआई विनोद कुमार ने बताया कि कमरे में कुल चार छात्राएं रहती थीं, जिनमें से एक उस समय घर पर थी. दो रूममेट्स ने बताया कि शगुन ने बातचीत के बाद ही उन्हें कॉमन रूम ले जाकर यह कहा कि वह चार्जर लेने जा रही है और फिर वापस नहीं लौटी.
सुरक्षा अधिकारी का बयान
विश्वविद्यालय के मुख्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. आनंद ने घटना को छात्रा का पारिवारिक मामला बताया है. उन्होंने कहा कि घटना से पहले छात्रा की अपनी मां से बातचीत हुई थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उस बातचीत में क्या कहा गया था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.
