कुरुक्षेत्र में होली पर दर्दनाक हादसा, कार ने 3 बाइकों को मारी टक्कर, 20 वर्षीय युवक ने तोड़ा दम

कुरुक्षेत्र के शादीपुर गांव के नजदीक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने तीन बाइकों को टक्कर मार दी. हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके चार दोस्त घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है.

Written By  Deepak Yadav|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:20 AM IST

प्रतीकात्मक फोटो
Haryana News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में होली का त्योहार एक परिवार के लिए मातम में बदल गया. शादीपुर गांव के नजदीक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने तीन बाइकों को टक्कर मार दी. हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि उसके चार दोस्त घायल हो गए. घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

अलग-अलग बाइकों पर चल रहे थे युवक 
मृतक की पहचान नमन पाल (20) निवासी बजीदपुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि नमन अपने दोस्त अरुण के साथ बाइक पर सवार था. होली के मौके पर उनके अन्य दोस्त प्रिंस, गौरव और दो अन्य युवक अलग-अलग बाइकों पर साथ चल रहे थे. नमन बाइक पर पीछे बैठा हुआ था. नमन के पिता साहब सिंह, जो सेक्टर-5 में चाय की दुकान चलाते हैं. उन्होंने  पुलिस को बताया कि वह उड़ाना से उमरी होते हुए दौलतपुर के रास्ते अपने घर लौट रहे थे. रास्ते में उनकी मुलाकात बेटे नमन और उसके दोस्त अरुण से हुई. कुछ देर बातचीत के बाद अरुण बाइक लेकर आगे निकल गया.

सभी घयालों को पहुंचाया गया अस्पताल
इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रही स्विफ्ट कार ने बिना हॉर्न दिए. अचानक ओवरटेक करते हुए नमन और अरुण की बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का संतुलन बिगड़ गया और अन्य दो बाइक सवार भी उसकी चपेट में आ गए. सभी युवक सड़क पर गिर पड़े. नमन सिर के बल गिरा, जिससे उसे गंभीर चोट आई. राहगीरों की मदद से सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया. नमन को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. वहीं अरुण, सोमेश कुमार, सागर और गौरव का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस शव को पोस्टमॉर्टम में भेजा 
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. होली की खुशियों के बीच हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.

