रेवाड़ी में किसान के घर से कीमती भैंस चोरी, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

क्या पूरा मामला है?

पीड़ित किसान राजकुमार के अनुसार, उन्होंने रोज की तरह रात में अपनी भैंस को घर के आंगन में बने शेड में बांधा था. रात का खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया था. चोरों ने यह वारदात देर रात को अंजाम दी, जब चारों ओर सन्नाटा था. बड़ी चालाकी से उन्होंने भैंस की रस्सी खोली और चुपचाप उसे ले गए. चोरी इतनी खामोशी से की गई कि परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगी. अगली सुबह जब राजकुमार भैंस का दूध निकालने शेड में गए, तो भैंस को गायब देखकर हैरान रह गए. उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिससे आस-पास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. काफी खोजबीन और आस-पास के रास्तों पर पैरों के निशान ढूंढने की कोशिशों के बावजूद, भैंस का कोई सुराग नहीं मिला.