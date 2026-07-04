रेवाड़ी में किसान के घर से कीमती भैंस चोरी, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

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Rewari News: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में लिलोड के आस-पास के ग्रामीण इलाकों में मवेशी चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. ताजा मामला लिलोड गांव (कोसली) का है, जहां कल रात अज्ञात चोरों ने एक किसान के घर को निशाना बनाया और खूंटे से बंधी एक कीमती भैंस चुराकर ले गए. यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई. इस घटना से ग्रामीणों में गुस्सा है और पशुपालकों में डर का माहौल है.
क्या पूरा मामला है?
पीड़ित किसान राजकुमार के अनुसार, उन्होंने रोज की तरह रात में अपनी भैंस को घर के आंगन में बने शेड में बांधा था. रात का खाना खाने के बाद पूरा परिवार सो गया था. चोरों ने यह वारदात देर रात को अंजाम दी, जब चारों ओर सन्नाटा था. बड़ी चालाकी से उन्होंने भैंस की रस्सी खोली और चुपचाप उसे ले गए. चोरी इतनी खामोशी से की गई कि परिवार के किसी भी सदस्य को इसकी भनक तक नहीं लगी. अगली सुबह जब राजकुमार भैंस का दूध निकालने शेड में गए, तो भैंस को गायब देखकर हैरान रह गए. उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिससे आस-पास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. काफी खोजबीन और आस-पास के रास्तों पर पैरों के निशान ढूंढने की कोशिशों के बावजूद, भैंस का कोई सुराग नहीं मिला.
पीड़ित का क्या कहना
पीड़ित ने बताया कि भैंस उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन थी. वह अच्छी नस्ल की थी और रोजाना काफी मात्रा में दूध देती थी. बाजार में उसकी कीमत ₹80,000 से ₹1,00,000 के बीच थी. उन्होंने कहा, "चोरों ने हमें आर्थिक रूप से पूरी तरह बर्बाद कर दिया है."
अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज
घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम लिलोड गांव पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने पीड़ित किसान की शिकायत के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. दोषियों का पता लगाने के लिए पुलिस गांव की मुख्य सड़कों और बाहरी रास्तों पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि किसी संदिग्ध वाहन या चोरों की आवाजाही का पता लगाया जा सके.
ग्रामीणों ने गश्त बढ़ाने की मांग
इस घटना से परेशान ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से इलाके में रात की गश्त बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि हाल ही में इस इलाके में असामाजिक तत्वों और संदिग्ध गाड़ियों की आवाजाही काफी बढ़ गई है. वहीं, पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि चोरों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और भैंस बरामद कर ली जाएगी. इस मामले की गहन जांच चल रही है.
(रेवाड़ी से नवीन की रिपोर्ट)