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रेवाड़ी में किसान के घर से कीमती भैंस चोरी, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

​Haryana Crime News: हरियाणा के रेवाड़ी के कोसली स्थित गांव लिलोड़ में चोरों ने किसान को निशाना बनाते हुए उनकी एक लाख रुपये की भैंस चोरी कर ली. वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है. पीड़ित किसान और ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और गश्त तेज करने की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है, आइए विस्तार से जानें.

Written ByZee Media BureauEdited By:Harshit Singh
Published: Jul 04, 2026, 09:47 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:47 PM IST
रेवाड़ी में किसान के घर से कीमती भैंस चोरी, ग्रामीणों में भारी आक्रोश
Image Credit: demo Ai PhotoSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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