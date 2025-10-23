हरियाणा के इस जिले में तैयार.. एशिया का सबसे बड़ा शहीद समारक, PM मोदी करेंगे उद्घाटन!

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवंबर में हरियाणा के अंबाला में बन रहे एशिया के सबसे बड़े शहीद स्मारक का उद्घाटन कर सकते हैं. यह जानकारी हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दी. उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर उद्घाटन के लिए समय मांगा है. विज को उम्मीद है कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में प्रधानमंत्री स्वयं इस भव्य स्मारक का शुभारंभ करेंगे.

पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्मारक

असल में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का यह ड्रीम प्रोजेक्ट लगभग तैयार है. उनका कहना है कि यह शहीद स्मारक न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्मारक होगा. यह 1857 की आजादी की पहली लड़ाई को दर्शाता है. विज ने कहा कि अब तक इतिहास में इस लड़ाई के नायकों को उचित स्थान नहीं मिला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था. जबकि 1857 में ही स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो चुकी थी. लेकिन उस समय के असली योद्धाओं को कभी याद नहीं किया गया.

अनिल विज ने बताया कि आजादी की पहली लड़ाई में अत्याचार की घटनाएं बहुत भयावह थीं. अंग्रेजों ने लोगों को पेड़ों से बांधकर गोली मारी, कोल्हू के नीचे सिर रखकर कुचला और कई लोगों को सालों तक जेलों में रखा गया. लेकिन इन बलिदानों की गाथा आज तक लोगों के सामने नहीं आई. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद कई साल तक इस सच्चाई को सामने लाने के लिए संघर्ष किया है.

विज ने बताया कि इस स्मारक का निर्माण इसी उद्देश्य से करवाया गया ताकि उन अनसुने शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा सके. जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए. अब स्मारक पूरी तरह बनकर तैयार है.