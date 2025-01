Delhi Election 2025: कालकाजी मंदिर में दर्शन के बाद AAP उम्मीदवार आतिशी करेंगी रैली, फिर भरेंगी नामांकन

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री और AAP उम्मीदवार आतिशी 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया. आप उम्मीदवार और सीएम आतिशी ने सबसे पहले कालकाजी मंदिर जाकर देवी मां का आशीर्वाद लिया. इसके बाद वे नामांकन दाखिल करेंगी. बता दें कि कालकाजी से आतिशी का चुनावी मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से होने वाला है.

#WATCH | Delhi CM Atishi says, "...Yesterday evening, LG sahab issued a statement that Arvind Kejriwal is lying, but the documents are absolutely clear. DDA meeting was held, land use was changed, so it is absolutely clear that BJP's lie has been caught. BJP leaders go to the… pic.twitter.com/QgB2EAIrvP

