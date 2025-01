Delhi Election 2025: पहले मंदिर में पूजा फिर गुरुद्वारे से रैली... कालकाजी से कल नामांकन दाखिल करेंगी CM आतिशी

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है. दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करने वाली है और साथ ही रैली भी आयोजित की जाएगी. सीएम आतिशी कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करेंगी. आप उम्मीदवार सीएम आतिशी कालकाजी मंदिर में प्रार्थना करूंगी और फिर उनकी नामांकन रैली गिरी नगर स्थित गुरुद्वारे से शुरू होगी.

#WATCH | Delhi CM Atishi says, "I will be filing my nomination (as an AAP candidate from the Kalkaji Assembly constituency) tomorrow. I will be offering prayers at the Shri Kalka Ji Temple and my nomination rally will start from the Gurdwara at the Giri Nagar"

She further says,… pic.twitter.com/V2n6M8SXEf

— ANI (@ANI) January 12, 2025