Delhi Election 2025: कुल 699 उम्मीदवार लड़ेंगे चुनाव, नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के सामने 22 प्रत्याशी

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कुल 699 उम्मीदवार 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. चुनाव आयोग के अनुसार, हाई प्रोफाइल न्यू दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 22 उम्मीदवार अपनी किस्‍मत आजमा रहे हैं. नाम वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद यह जानकारी सामने आई है.

#DelhiElections2025 | After scrutiny and name withdrawal, a total of 699 candidates are contesting the Delhi Assembly Elections. Today was the last day for name withdrawal. 23 candidates are contesting from the New Delhi Assembly Seat, which is the highest. The lowest number of… pic.twitter.com/Epx3812SuA

— ANI (@ANI) January 20, 2025