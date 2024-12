Delhi Election 2025: दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के साथ AAP नहीं करेगी गठबंधन: अरविंद केजरीवाल

Delhi Assembly Election 2025: आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में अकेले ही लड़ेगी. उन्होंने कांग्रेस के साथ किसी संभावित गठबंधन की अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया.

Aam aadmi party will be fighting this election on its own strength in Delhi. There is no possibility of any alliance with congress. https://t.co/NgDUgQ8RDo

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 11, 2024