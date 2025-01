Delhi Election 2025: दिल्ली चुनाव में गुजरात पुलिस की तैनाती पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, BJP बोली- 'झांसेबाज'

Delhi Assembly Election 2025: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले गुजरात पुलिस की तैनाती को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चुनाव आयोग ने दिल्ली से पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात पुलिस को तैनात किया है. केजरीवाल ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर यह क्या हो रहा है? उनके इस सवाल ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है.

दिल्ली चुनाव में पंजाब पुलिस को हटाकर गुजरात पुलिस को तैनाती

अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात से राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRPF) की आठ कंपनियों की तैनाती पर सवाल उठाया. केजरीवाल की यह प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के आदेश पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस के जवानों को वापस लेने के कुछ दिनों बाद आया है. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के लिए एसआरपीएफ की तैनाती के संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (DGP), सशस्त्र इकाई के कार्यालय द्वारा जारी एक परिपत्र साझा किया. केजरीवाल ने कहा कि गुजरात पुलिस का यह आदेश पढ़ें. चुनाव आयोग ने पंजाब पुलिस को दिल्ली से हटाकर गुजरात पुलिस को तैनात कर दिया है. यह क्या हो रहा है?.

ये भी पढ़ें: Delhi AAP Manifesto: अरविंद केजरीवाल कल जारी कर सकते हैं AAP का संकल्प पत्र

संघवी का केजरीवाल पर पलटवार

गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने केजरीवाल के दावे पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने कई राज्यों से सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है, जिसे उन्होंने नियमित प्रक्रिया बताया. संघवी ने केजरीवाल के गुजरात के चुनिंदा उल्लेख पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह प्रक्रिया सभी राज्यों के लिए समान है.

गुजरात पुलिस की नियुक्ति पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया

संघवी ने अपने पोस्ट में लिखा मुझे समझ में आया कि लोग आपको झांसेबाज क्यों कहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि गुजरात से दिल्ली भेजी गई एसआरपी की आठ कंपनियां चुनाव आयोग के आदेश के तहत भेजी गई हैं. उनका कहना था कि यह एक नियमित प्रक्रिया है और इसे किसी विशेष राज्य के संदर्भ में देखना गलत है.

मुझे अब समझ आया कि लोग आपको झांसेबाज क्यो कहते है!!

Kejriwal ji as a former Chief Minister, I'm surprised you're not aware of the Election Commission's norms.

They've requested forces from various states, not just Gujarat. In fact, the Election Commission of India has ordered… https://t.co/2hLvhwYuF6 pic.twitter.com/cvdsVqvUHp

— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) January 25, 2025