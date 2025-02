Delhi Election 2025: 105 साल की सबसे बुजुर्ग मतदाता ने डाला वोट, कहा-'हर वर्ग के लोग करें मतदान'

First Oldest Voter Prakashwati: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भारतीय निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान करने की सुविधा दी है. इसी पहल के तहत पूर्वी दिल्ली की सबसे बुजुर्ग मतदाता 105 वर्षीय प्रकाशवती ने घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग किया. पटपड़गंज विधानसभा के मयूर विहार फेज-2 की निवासी प्रकाशवती ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया और लोगों से लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की.

As per ECI initiative to facilitate senior citizen to cast vote through Home Voting, Mobile polling team of AC-57 visited home of one of the voter aged 105 year to get her vote casted.@CeodelhiOffice @ECISVEEP #DelhiElections2025 pic.twitter.com/1BhQL5vHTL

— DM/District Election Officer, East Delhi (@dmeastdelhi) January 30, 2025