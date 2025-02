Delhi Election 2025: केजरीवाल को नई दिल्ली से टक्कर दे रहे पुलिस कांस्टेबल, बोले- इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ये दिन

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पर शाम 5 बजे तक 57.70 फिसदी मतदान हुआ. शाम 6 बजे के बाद से पोलिंग बूथों पर एंट्री बंद हो चुकी है, जो मतदाता बूथ के अंदर हैं, सिर्फ वहीं अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे. नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल, बीजेपी से प्रवेश वर्मा, कांग्रेस से अलका लांबा समेत 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इस बीच नई दिल्ली सीट से दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल पंकज ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वोट डाला, जिन्हों प्रमुख पार्टियों को चुनौती दी है.

#WATCH | #DelhiAssemblyElection2025 | Pankaj, Constable and independent candidate from New Delhi Assembly Constituency, says, "I am a Constable in Delhi Police, and I am contesting this poll as an independent candidate...My symbol is a shoe, which is a very strong thing for all… pic.twitter.com/7g1E8m5a7c

— ANI (@ANI) February 5, 2025