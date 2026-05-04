'रील' के चक्कर में 'रियल' लाइफ न गवाएं, युवाओं के नाम 'योगी की पाती'

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को 'योगी की पाती' नाम से चिट्ठी लिखी है. 'योगी की पाती' के माध्यम से उन्होंने सीधे बच्चों और युवाओं के नाम एक भावनात्मक पाती लिखते हुए उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है.

जानिए पूरी बात ?

सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बीच सेल्फी और रील बनाने के दौरान हो रहे हादसों को लेकर मुख्यमंत्री ने गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने इस मुद्दे पर बच्चों और युवाओं के नाम एक भावनात्मक पाती लिखते हुए उन्हें सतर्क रहने की सलाह दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया ने दुनिया को एक तरह से डिजिटल डेमोक्रेसी में बदल दिया है, जहां हर व्यक्ति अपनी बात आसानी से रख सकता है. यह संचार और सूचना का एक मजबूत माध्यम बन चुका है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी तेजी से सामने आ रहे हैं.

लाइक, व्यूज चक्कर में जान जोखिम

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर चिंता जताई कि आज के युवा लाइक, व्यूज और फॉलोअर्स के चक्कर में अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक, चलती ट्रेन के दरवाजों पर लटककर, ऊंची इमारतों, पुलों, नदियों, एक्सप्रेसवे और पानी की टंकियों पर चढ़कर रील बनाना बेहद खतरनाक है. ऐसे स्टंट न केवल उनकी जान के लिए खतरा हैं, बल्कि उनके परिवार के सपनों को भी एक पल में तोड़ सकते हैं.

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उन्होंने युवाओं को समझाते हुए कहा कि ‘रील’ और ‘रियल’ जिंदगी में फर्क समझना जरूरी है. कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए जीवन को दांव पर लगाना समझदारी नहीं है. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि युवा देश और समाज का भविष्य हैं, उनके ऊपर परिवार, समाज, प्रदेश और देश की बड़ी जिम्मेदारी है. वे सकारात्मक कार्यों और योगदान के जरिए ही सच्चे नायक बन सकते हैं.

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करें. बच्चों को सही दिशा देना और उन्हें सोशल मीडिया के खतरों के प्रति जागरूक करना आज की बड़ी जरूरत है. अंत में मुख्यमंत्री ने युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करें, ताकि कोई भी दुर्घटना उनके और उनके परिवार के जीवन को प्रभावित न कर सके.

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