Arvind Kejriwal: दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50 प्रतिशत छूट के लिए केजरीवाल ने PM मोदी को लिखा पत्र

Delhi Election 2025: दिल्ली चुनावों के दौरान, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है. इस पत्र में केजरीवाल ने छात्रों के लिए दिल्ली मेट्रो में 50 प्रतिशत छूट की मांग की है.

केजरीवाल ने लिखा PM को पत्र

केजरीवाल ने पत्र में स्पष्ट किया है कि दिल्ली के छात्र-छात्राएं अपने स्कूल और कॉलेज आने-जाने के लिए मेट्रो का उपयोग करते हैं. इस यात्रा के दौरान छात्रों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए, उन्होंने मेट्रो में 50 प्रतिशत रियायत देने की मांग की है. उनका सुझाव है कि इस छूट का खर्च दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उठाएं.

AAP National Convenor Arvind Kejriwal writes to Prime Minister Narendra Modi to provide a 50% subsidy on Metro fares for school and college students.

He also proposed that the burden of this subsidy be borne by the state and central government by a ratio of 50:50 pic.twitter.com/no13Y8QC2Z

— ANI (@ANI) January 17, 2025