खरखौदा में PM मोदी ने मारुति-सुजुकी के प्लांट की रखी नींव, बोले- भारत और जापान के रिश्ते होंगे मजबूत

Maruti Suzuki: सुजुकी कंपनी ने भारत में अपने 40 साल पूरे कर लिए हैं. इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर से इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और हरियाणा के खरखौदा में पैसेंजर व्हींकल प्लांट की नींव रखी. सुजुकी कंपनी ने EV प्लांट के लिए 10 हजार करोड़ निवेश का बड़ा फैसला लिया है.

सुजुकी साल 2025 से इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन शुरू कर सकती है. मारुति सुजुकी ने साल 1981 में उद्योग लिमिटेड की स्थापना की थी. इसके बाद 1982 में जापानी ऑटोमेकर सुजुकी ने मारुति के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया और 40 सालों से सुजुकी देश का सबसे पसंदीदा ब्रांड बना हुआ है.

भारत के साथ जापान का पुराना रिश्ता

खरखौदा में पैसेंजर व्हींकल प्लांट की नींव रखने के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि- मारुति सुजुकी की सफलता भारत और जापान के बीच मजबूत पार्टनरशिप को भी दिखाता है. पिछले आठ सालों में यह पार्टनरशिप और मजबूत होगी. भारत बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ बढ़ रहा है. सरकार भी इंसेंटिव की मदद से इस मुहिम में पुरजोर तरीके से मदद कर रही है. गुजरात में सुजुकी के अलावा 125 और जापानी कंपनियां हैं.

Gujarat | Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of Maruti Suzuki Vehicle Manufacturing Facility for Haryana and Suzuki EV Battery Plant for Hansalpur in Gujarat at an event in Gandhinagar to mark 40 years of Suzuki Company in India. pic.twitter.com/Y7eWjxchQ8

— ANI (@ANI) August 28, 2022