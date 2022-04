दिल्ली में बंद होंगी मीट की दुकानें, SDMC कमिश्नर को लिखा पत्र, बोले- धार्मिक भावना और आस्था होती है आहत

नई दिल्लीः दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सुर्यान ने SDMC के कमिश्नर को एक पत्र लिखकर नवरात्र के मौके पर मंदिरों के करीब खुले में मीट बेचने वाली दुकानों को 11 अप्रैल, 2022 तक बंद रखने और साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा. उन्होंने लिखा कि 2 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक नवरात्र हैं. इस दौरान श्रद्धालु मां दुर्गा की उपासना करते हैं और अपने और परिजनों के लिए मां से आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर जाते हैं.

सूर्यान ने आगे लिखा कि इन दिनों में श्रद्धालु केवल शाकाहारी भोजन करते हैं, कुछ लोग प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करते है. मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन वर्जित रहता है, लेकिन मंदिर के आस-पास और खुले में मीट बिकने से भक्त असहज महसूस करते है उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्था पर फर्क पड़ता है, वे आहत होते हैं.

South Delhi civic body asks officials to ensure closure of meat shops during Navaratri

