कौन हैं नुपुर शर्मा? किस बयान पर उन्हें कट्टर पंथियों ने दी गला काटने की धमकी?

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने बीते शुक्रवार को दावा किया कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है. इतना ही नहीं उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस को ट्वीट के जरिए भी सूचना दी है. नूपुर शर्मा ने ट्वीट में लिखा कि- 'दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस आयुक्त-मुझे और मेरे परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. कुछ तस्वीरें संलग्न कर रही हूं. कृपया संज्ञान लें.'

उन्होंने आरोप लगाया कि- 'ज्ञानवापी मामले में उनकी एक हालिया टीवी डिबेट का जबर्दस्त तरीके से संपादित वीडियो तथाकथित फैक्ट-चेकर द्वारा सर्कुलेट किए जाने के बाद से उन्हें इंटरनेट मीडिया पर दुष्कर्म और गला काटकर हत्या करने की धमकियां मिल रही हैं. नुपुर शर्मा ने आरोप लगाया कि आल्ट न्यूज के प्रोपराइटर ने उनके खिलाफ ट्रोल को बढ़ावा देने के लिए संपादित वीडियो पोस्ट किया.'

तो वहीं, ट्वीट के जवाब दिल्ली पुलिस ने कहा कि- 'विषय को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबद्ध अधिकारियों के पास भेज दिया गया है. आपसे जल्द ही संपर्क किया जाएगा.' नुपुर शर्मा ने आगे कहा कि 'मैंने पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस को टैग किया है. मुझे संदेह है कि मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा. अगर मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो मोहम्मद जुबैर, जो शायद आल्ट न्यूज का प्रोपराइटर है, पूरी तरह जिम्मेदार होगा.'

