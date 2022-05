वंशवाद की राजनीति करने वालों का जीवन परिवार से शुरू, परिवार पर खत्म- PM मोदी का विपक्ष पर तंज

जयपुर: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने शुक्रवार यानी आज जयपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों को संबोधित किया. इस कार्यक्रम में पीएम मोदी (PM Modi) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) के जरिए जुड़े हुए थे. इस खास कार्यक्रम में उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिस्सा लिया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि- जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई और भाजपा के रूप में फली-फूली, पार्टी के इस रूप और स्वरूप को जब हम देखते हैं तो गर्व तो होता ही है.

उन्होंने कहा कि- इसके निर्माण में खुद को खपाने वाले सभी लोगों को मैं नमन करता हूं. हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद और अंत्योदय. हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्रनीति. इसी के साथ देश में हिंदी को लेकर जारी में बहस को लेकर पीएम मोदी बोले- भाजपा का लक्ष्य ​दूसरे दलों को भी विकासवाद की राजनीति करने पर मजबूर करना है. चाहे समाज को तोड़ने की राजनीति करने वाले ही दल क्यों न हो, लेकिन चुनाव में विकास की बात उन्हें करनी पड़ रही है. वे विकासवाद की राजनीति से बच नहीं सकते.

उन्होंने कहा- ऐसे दल देश के भविष्य, युवा पीढ़ी को खोखला करने का काम करते हैं, समाज की कमजोरियों से खेलते हैं. कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करते हैं. हमें सतर्क रहना होगा. भारतीय जनता पार्टी हर भाषा को पूजनीय मानती है. नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देना, हर क्षेत्रीय भाषा के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाता है. भाजपा, भारतीय भाषाओं को भारतीयता की आत्मा मानती है और राष्ट्र के बेहतर भविष्य की कड़ी मानती है.

Speaking at meeting of @BJP4India national office bearers being held in Jaipur. https://t.co/vyMl23nHxv

— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2022