जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार को कौन दे रहा शरण, इस पर भिड़े तृणमूल और बीजेपी

नई दिल्ली : जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के आरोपी मोहम्मद अंसार के साथ तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद की तस्वीर वायरल होने के बाद पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल पर अंसार के साथ भाजपा नेताओं की कथित तस्वीरें साझा की. साथ ही भाजपा को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे डाली.

दरअसल कई न्यूज चैनलों ने बृहस्पतिवार को अंसार की हल्दिया से पार्षद अजीजुल रहमान के साथ तस्वीरें दिखाई थीं. तृणमूल के सदस्य रहमान ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया था कि तस्वीर 2019 में ली गई थी. उन्होंने कहा, हम जनप्रतिनिधि हैं और लोग हमारे साथ तस्वीर खिंचवाते हैं. बीजेपी द्वारा इस मामले को तूल दिए जाने के साथ ही पश्चिम बंगाल के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी समेत तृणमूल के कई नेताओं ने भाजपा नेताओं के साथ अंसार की कथित तस्वीरें ट्वीट कीं.

तृणमूल महासचिव चटर्जी ने एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें अंसार दिल्ली में भाजपा नेताओं के साथ खड़ा है.चटर्जी ने लिखा, मेरा मानना है कि हमारी प्राथमिकता न्याय सुनिश्चित करना होनी चाहिए। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। यहां हम देख रहे हैं कि कैसे अंसार भाजपा के साथ नजदीक से जुड़ा रहा है. एक पक्ष को ही नहीं देखना चाहिए.

I truly believe that our priority should be ensuring justice! The perpetrators must be adequately punished!

Here, we see how Ansar has been closely associated with @BJP4India. Let's not have a one-track mind! pic.twitter.com/1hu8JEl6Vb

— Partha Chatterjee (@itspcofficial) April 22, 2022