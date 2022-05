एलन मस्क की इस घोषणा से Twitter यूजर्स को लगा बड़ा झटका, ऐसा उन्होंने क्या कह दिया ?

नई दिल्ली : दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने फ्री स्पीच के लिए जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को खरीदने की घोषणा की है, तब से सभी का ध्यान उनके अगले कदम पर लगा है.

ट्विटर को खरीदने के ऐलान के बाद एलन मस्क ने कहा था, फ्री स्पीच किसी भी लोकतंत्र के काम करने के लिए काफी जरूरी है. ट्विटर एक डिजिटल टाउन स्क्वायर है, जहां पर मानवता के भविष्य पर चर्चा होती है. उन्होंने कहा है कि वह ट्विटर (Twitter) को और भी बेहतर फीचर्स के साथ सबके सामने लाना चाहते हैं. उन्होंने अपने एक ट्वीट में ये भी लिखा है कि वह इसके अल्गोरिदम को ओपन सोर्स रखकर लोगों के बीच विश्वास बढ़ाना चाहते हैं.

दरअसल एलन मस्क ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ट्विटर का इस्तेमाल फ्री में नहीं किया जा सकेगा. उन्होंने ट्वीट किया- कैजुअल यूजर्स के लिए Twitter हमेशा मुफ्त रहेगा. लेकिन कमर्शियल और सरकारी यूजर्स के लिए थोड़ी सी लागत चुकानी पड़ सकती है. मंगलवार को वह न्यूयॉर्क के मेट गाला में शिरकत करने पहुंचे थे.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022