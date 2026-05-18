हलक सुखा देगी! दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी नहीं मिलेगा चैन, मौसम विभाग ने जारी की खतरनाक चेतावनी

Weather Update: मौसम विभाग (IMD) ने अभी अगले कई दिनों तक लू और तेज धूप से बच के रहने की चेतावनी जारी की है. 19 मई का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मंगलवार को आधे भारत में तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है.खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों में हीटवेव अलर्ट जारी किया गया है.
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Weather Forecast 19 May: सोमवार को सूरज देवता ने आधे भारत को जमकर झुलसाया. उत्तर भारत और मध्य भारत में लोग पारे की मार और लू के गरम थप्पड़ों से परेशान रहे. मंगलवार को देश के मौसम को लेकर इंडियन मेट डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने चेतावनी भरी भविष्यवाणी जारी की है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में भीषण लू चलने का अनुमान लगाया गया है. चिलचिलाती धूप के बीच भयानक गर्मी की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है.
दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में भीषण गर्मी के असर के चलते संभलकर रहने की चेतावनी जारी की गई है. मंगलवार को कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले सात दिन यानी पूरे हफ्तेभर लोगों को चैन नहीं मिलेगा, यानी भारत के उत्तर-पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है.
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों (विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा) जैसे राज्यों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से रातें गर्म रहने की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.
मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी भीषण लू की स्थिति बन सकती है, इसलिए यहां भी दो दिन का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. वहीं ओडिशा में अगले 3-4 दिनों तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में 3 दिनों के बाद गर्मी बढ़ सकती है.
दिल्ली-NCR में अधिकतम तापमान 42-44°C के बीच रहने का अनुमान है, जो अगले तीन दिनों में बढ़कर 45°C तक पहुंच सकता है. यहां कुछ जगहों पर लू चलने की संभावना है, जिसके चलते 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है.
वहीं कई राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश से कुछ राहत भी मिल सकती है. मौसम विभाग ने बताया कि 17 राज्यों में अगले 16 घंटे के भीतर तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं. वहीं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में बारिश हो सकती है; केरल और पूर्वोत्तर भारत के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इनके कई शहरों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. आंधी की रफ्तार 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है. जहां बारिश होगी, वहां के तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.
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