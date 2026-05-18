Advertisement
trendingNow13221806
Hindi Newsदेशहलक सुखा देगी! दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी नहीं मिलेगा चैन, मौसम विभाग ने जारी की खतरनाक चेतावनी

हलक सुखा देगी! दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी नहीं मिलेगा चैन, मौसम विभाग ने जारी की खतरनाक चेतावनी

Weather Update: मौसम विभाग (IMD) ने अभी अगले कई दिनों तक लू और तेज धूप से बच के रहने की चेतावनी जारी की है. 19 मई का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मंगलवार को आधे भारत में तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है.खासकर उत्तर भारत के कई राज्यों में हीटवेव अलर्ट जारी किया गया है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: May 18, 2026, 10:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Weather Forecast 19 May Image
Weather Forecast 19 May Image

Weather Forecast 19 May: सोमवार को सूरज देवता ने आधे भारत को जमकर झुलसाया. उत्तर भारत और मध्य भारत में लोग पारे की मार और लू के गरम थप्पड़ों से परेशान रहे. मंगलवार को देश के मौसम को लेकर इंडियन मेट डिपार्टमेंट यानी आईएमडी ने चेतावनी भरी भविष्यवाणी जारी की है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में भीषण लू चलने का अनुमान लगाया गया है. चिलचिलाती धूप के बीच भयानक गर्मी की स्थिति बनने की संभावना जताई गई है.

इन राज्यों में संभलकर!

दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में भीषण गर्मी के असर के चलते संभलकर रहने की चेतावनी जारी की गई है. मंगलवार को कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले सात दिन यानी पूरे हफ्तेभर लोगों को चैन नहीं मिलेगा, यानी भारत के उत्तर-पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है.

रात में भी मिलेगा चैन

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों (विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा) जैसे राज्यों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है. पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष रूप से रातें गर्म रहने की चेतावनी दी गई है, जिसके चलते 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

कलेजा चीर देगी गर्मी!

मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी भीषण लू की स्थिति बन सकती है, इसलिए यहां भी दो दिन का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है. वहीं ओडिशा में अगले 3-4 दिनों तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की उम्मीद है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में 3 दिनों के बाद गर्मी बढ़ सकती है.

दिल्ली-NCR में अधिकतम तापमान 42-44°C के बीच रहने का अनुमान है, जो अगले तीन दिनों में बढ़कर 45°C तक पहुंच सकता है. यहां कुछ जगहों पर लू चलने की संभावना है, जिसके चलते 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. 

इन राज्यों में राहत

वहीं कई राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश से कुछ राहत भी मिल सकती है. मौसम विभाग ने बताया कि 17 राज्यों में अगले 16 घंटे के भीतर तेजी से बदलाव देखने को मिल सकते हैं. वहीं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों में बारिश हो सकती है; केरल और पूर्वोत्तर भारत के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 

उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. इनके कई शहरों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. आंधी की रफ्तार 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है. जहां बारिश होगी, वहां के तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

weather updatedelhi ncr heatwave alertweather forecastimd yellow alert orange alertnorth india weathers

Trending news

दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
weather update
दिन में लू के थपेड़े, 45 डिग्री वाला टॉर्चर? रात में भी न मिलेगा चैन, IMD ने चेताया
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
West Bengal
दंगाई ये समझ लें, बंगाल में एक्शन हुआ तो छोडे़ंगे नहीं, हिंसा पर सख्त हुए CM सुवेंदु
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
Tamil Nadu politics
'इंस्टाग्राम से बच्चों को भरमाकर बन गए CM...', थलापति विजय पर DMK चीफ स्टालिन का तंज
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
mastani
क्यों पड़ा पुणे की इस मशहूर ड्रिंक का नाम 'मस्तानी'? जानिए दिलचस्प कहानी
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
crude oil
अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं, रूसी तेल खरीद पर भारत का क्लियर मैसेज
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
India popular dish
भारत का ये शहर है तरबूज कैपिटल, देशभर को यहीं से मिलता है मीठा-रसीला Watermelon
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
elephant fight
शांत दिखने वाले हाथियों का ऐसा रौद्र रूप! गुस्से का शिकार बनी महिला पर्यटक
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
Jammu Kashmir
कश्मीर में घुसपैठ का अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट्स पर नजर; आंतकियों पर काल बनकर टूटी सेना
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
Supreme Court News
खुद को बताता था पीएम का करीबी और ठग लिए करोड़ों, 3 साल बाद SC ने दी जमानत; लेकिन...
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?
weather update
जमीन बनी भट्टी, हवा भी दहक रही... 45 डिग्री के टॉर्चर में शरीर क्या-क्या झेल रहा?