Aaj Ka Mausam: आंधी-तेज हवाओं के बाद दिल्ली-NCR में हुई बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत

मार्च का महीना अभी आधा भी नहीं बीता था कि गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया. तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण कई लोगों ने तो पहले ही अपने कूलर और एसी की सर्विसिंग तक करवा ली थी. ऐसा लगने लगा था कि इस बार गर्मी सामान्य से काफी पहले ही दस्तक दे चुकी है. इसी बीच रविवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर के मौसम ने अचानक करवट ले ली. तड़के करीब 4:30 बजे के बाद आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. कई जगहों पर बिजली भी चमकी, जिससे मौसम पूरी तरह बदलता नजर आया.

बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को अचानक बढ़ी गर्मी से राहत मिली. इससे पहले 13 और 14 मार्च को भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट ली थी और पारा नीचे आने से लोगों को कुछ राहत मिली थी. रविवार की इस बारिश ने फिलहाल मौसम को सुहावना बना दिया है और लोगों को जल्द शुरू होती दिख रही भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है.