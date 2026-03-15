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Hindi NewsदेशAaj Ka Mausam: आंधी-तेज हवाओं के बाद दिल्ली-NCR में हुई बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत

Aaj Ka Mausam: आंधी-तेज हवाओं के बाद दिल्ली-NCR में हुई बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत

दिल्ली-NCR में रविवार की सुबह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अचानक आई बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को अचानक बढ़ी गर्मी से राहत मिली. इससे पहले 13 और 14 मार्च को भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट ली थी और अचानक पड़ने वाली गर्मी से लोगों को राहत मिली थी. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 15, 2026, 06:41 AM IST
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दिल्ली-NCR में अचानक हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना
दिल्ली-NCR में अचानक हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना

मार्च का महीना अभी आधा भी नहीं बीता था कि गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया. तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण कई लोगों ने तो पहले ही अपने कूलर और एसी की सर्विसिंग तक करवा ली थी. ऐसा लगने लगा था कि इस बार गर्मी सामान्य से काफी पहले ही दस्तक दे चुकी है. इसी बीच रविवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर के मौसम ने अचानक करवट ले ली. तड़के करीब 4:30 बजे के बाद आसमान में बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई. कई जगहों पर बिजली भी चमकी, जिससे मौसम पूरी तरह बदलता नजर आया.

बारिश और तेज हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को अचानक बढ़ी गर्मी से राहत मिली. इससे पहले 13 और 14 मार्च को भी दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने करवट ली थी और पारा नीचे आने से लोगों को कुछ राहत मिली थी. रविवार की इस बारिश ने फिलहाल मौसम को सुहावना बना दिया है और लोगों को जल्द शुरू होती दिख रही भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल गई है.

 

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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