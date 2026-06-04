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Hindi Newsदेशमानसून की फुहार ने पूरे उत्तर भारत को भिगोया, कब से दिखेगा अल नीनो का असर?

मानसून की फुहार ने पूरे उत्तर भारत को भिगोया, कब से दिखेगा अल नीनो का असर?

बेसब्री से पूरा देश मानसून का इंतजार कर रहा है. आज दोपहर लोगों की मुराद पूरी हो गई. मानसून के केरल में दस्तक देते ही देश के कई हिस्सों में इसका असर दिखना शुरू हो गया. कई जगहों पर भारी बारिश हुई. कहीं ओले भी गिरे. 

Written By  Rahul Vishwakarma|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:19 PM IST
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monsoon in india
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भट्टी बने देश में मानसून की फुहार पड़नी शुरू हो गई है. आज दोपहर अचानक मौसम पूरी तरह से बदल गया. तेज धूप की जगह काले बादल छा गए. दिन में ही रात जैसा नजारा हो गया. इसके बाद जो धूल भरी आंधी आई, उसने उत्तर भारत के कई शहरों में अपना रौद्र रूप दिखाया. भारी बारिश के साथ कई जगहों पर ओले भी गिरे. दिल्ली-NCR में तो ये किसी बवंडर की तरह हो गया. वहीं आज दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश कर गया है. अगले 7 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक में अलग-अलग जगहों पर अच्छी बारिश होने के आसार हैं. यहां 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है. 

तमिलनाडु में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. उत्तर-पूर्वी भारत में अगले 5-6 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 50 से 60 KMPH की रफ्तार से हवा चलने के साथ तूफान आने की संभावना जताई है.

 

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क्या कहते हैं एक्सपर्ट? 

वेदर एक्सपर्ट महेश पलावत का कहना है कि बारिश होने के कुछ क्राइटेरिया हैं जो पूरे होने चाहिए. मसलन, 12000 फीट तक लगातार पश्चिमी हवा चलनी चाहिए. कोस्टल कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप, यहां 9 जगहों पर दो दिन लगातार कम से कम 2.5 MM की बारिश होनी चाहिए. इनमें से कुछ तो पूरे हो रहे हैं. आगे मानसून की चाल कैसी रहेगी? इस पर महेश पलावत कहते हैं कि देश के पश्चिमी तटों पर बारिश अच्छी होगी. मानसून की शुरुआत काफी अच्छी दिख रही है. उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मानसून आमतौर पर 5 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन 6-7 जून तक मानसून यहां भी पहुंच जाएगा. 

 

अलनीनो क्या मानसून की रफ्तार करेगा कम? 

अलनीनो के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार मानसून पर अलनीनो का प्रभाव जरूर रहेगा. इस बार अल नीनो काफी स्ट्रांग है. जैसे-जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, अलनीनो का प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा. जुलाई, अगस्त और सितंबर, तीनों महीनों में धीरे-धीरे बारिश कम होना शुरू हो जाएगी. जून में चूंकि अलनीनो का असर नहीं है, लिहाजा अभी अच्छी बारिश होने के आसार हैं. सितंबर में वैसे भी पूरे भारत में 16-17 सेंटीमीटर ही बारिश होती है. इसमें थोड़ी और कमी हो सकती है. मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून कुछ कमजोर रह सकता है. 

 

कई जगह पेड़ उखड़ें, होर्डिंग्स गिरीं

दिल्लीवालों को भी भीषण गर्मी से आज काफी राहत मिली है. आज दोपहर में तेज धूप के बाद अचानक आसमान काला हो गया. तेज धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश हुई. दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यानि दिल्ली वालों को अगले कुछ दिन और तेज बारिश देखने को मिलेगी. दिल्ली-NCR में तूफान इतनी तेज आया था कि कई जगह पेड़ उखड़ गए. जगह-जगह होर्डिंग्स फट गईं. बिजली के तार भी कई जगह गिरने की खबरें हैं.

 

पंजाब से हिमाचल तक मौसम सुहावना हुआ

दोपहर में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश ने पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर मौसम को बेहद सुहावना कर दिया. गुरु की नगरी अमृतसर में मौसम बहुत अच्छा हो गया. तेज हवा के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है. अमृतसर में पिछले कुछ दिनों से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा था, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था. भीषण गर्मी के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में रौनक कम हो गई थी. तेज हवा और ठंडे माहौल ने लोगों के चेहरों पर फिर से खुशी ला दी है. 

(ये भी पढ़ें- एक झटके में केरल आया मानसून, अब तक बादलों को भारत की तरफ उड़ने से कौन रोक रहा था?)

धान की बुवाई करने वाले किसानों के लिए बारिश फायदेमंद

मानसा में बारिश के दौरान कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. ये बारिश किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि किसान कुछ ही दिनों में धान की बुवाई शुरू करने वाले हैं. लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से पड़ रही लगातार गर्मी के बाद बारिश से उन्हें राहत मिली है. घरों में लगातार चल रहे AC भी बंद कर दिए गए हैं. 

(Monsoon Explained: हर साल सबसे पहले केरल ही क्यों पहुंचता है मानसून? जानिए कैसे बनता है लो-प्रेशर का जाल)

मनाली में भी मौसम ने रंग बदला

वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है. पर्यटन नगरी मनाली में मौसम लगातार रंग बदल रहा है. आज दूसरे दिन भी मनाली में हल्की बारिश का दौर जारी रहा. हालांकि सुबह की शुरुआत नीले आसमान और तेज धूप के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और बादलों के बीच हल्की बारिश शुरू हो गई. बारिश के चलते मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम बेहद अच्छा हो गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. इससे मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए मनाली पहुंचे सैलानियों को ठंडी और खुशनुमा वादियों का आनंद लेने का मौका मिल रहा है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक क्षेत्र में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है. 

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Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शह...और पढ़ें

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