मानसून की फुहार ने पूरे उत्तर भारत को भिगोया, कब से दिखेगा अल नीनो का असर?

बेसब्री से पूरा देश मानसून का इंतजार कर रहा है. आज दोपहर लोगों की मुराद पूरी हो गई. मानसून के केरल में दस्तक देते ही देश के कई हिस्सों में इसका असर दिखना शुरू हो गया. कई जगहों पर भारी बारिश हुई. कहीं ओले भी गिरे.
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भट्टी बने देश में मानसून की फुहार पड़नी शुरू हो गई है. आज दोपहर अचानक मौसम पूरी तरह से बदल गया. तेज धूप की जगह काले बादल छा गए. दिन में ही रात जैसा नजारा हो गया. इसके बाद जो धूल भरी आंधी आई, उसने उत्तर भारत के कई शहरों में अपना रौद्र रूप दिखाया. भारी बारिश के साथ कई जगहों पर ओले भी गिरे. दिल्ली-NCR में तो ये किसी बवंडर की तरह हो गया. वहीं आज दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश कर गया है. अगले 7 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक में अलग-अलग जगहों पर अच्छी बारिश होने के आसार हैं. यहां 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है.
तमिलनाडु में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है. उत्तर-पूर्वी भारत में अगले 5-6 दिनों तक भारी बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में 50 से 60 KMPH की रफ्तार से हवा चलने के साथ तूफान आने की संभावना जताई है.
04 जून 2026 के लिए मौसम की चेतावनी#Monsoon2026 #KeralaRain #ThunderstormAlert #HeavyRainfall #WeatherUpdate #IndiaWeather #RainForecast #SevereWeather #StaySafe@moesgoi @airnewsalerts @DDNational @ndmaindia @ICRER_MHA pic.twitter.com/KbdwR8dB5O
— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 4, 2026
वेदर एक्सपर्ट महेश पलावत का कहना है कि बारिश होने के कुछ क्राइटेरिया हैं जो पूरे होने चाहिए. मसलन, 12000 फीट तक लगातार पश्चिमी हवा चलनी चाहिए. कोस्टल कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप, यहां 9 जगहों पर दो दिन लगातार कम से कम 2.5 MM की बारिश होनी चाहिए. इनमें से कुछ तो पूरे हो रहे हैं. आगे मानसून की चाल कैसी रहेगी? इस पर महेश पलावत कहते हैं कि देश के पश्चिमी तटों पर बारिश अच्छी होगी. मानसून की शुरुआत काफी अच्छी दिख रही है. उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मानसून आमतौर पर 5 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन 6-7 जून तक मानसून यहां भी पहुंच जाएगा.
#WATCH तेनकासी(तमिलनाडु): तेनकासी में बारिश के चलते लोकप्रिय 'फाइव फॉल्स' में पानी का बहाव बढ़ गया है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय व्यापारियों में खुशी की लहर है। pic.twitter.com/LBM0X0YsCL
— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 4, 2026
अलनीनो के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बार मानसून पर अलनीनो का प्रभाव जरूर रहेगा. इस बार अल नीनो काफी स्ट्रांग है. जैसे-जैसे मानसून आगे बढ़ेगा, अलनीनो का प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाएगा. जुलाई, अगस्त और सितंबर, तीनों महीनों में धीरे-धीरे बारिश कम होना शुरू हो जाएगी. जून में चूंकि अलनीनो का असर नहीं है, लिहाजा अभी अच्छी बारिश होने के आसार हैं. सितंबर में वैसे भी पूरे भारत में 16-17 सेंटीमीटर ही बारिश होती है. इसमें थोड़ी और कमी हो सकती है. मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून कुछ कमजोर रह सकता है.
#WATCH | Uttar Pradesh | Trees uprooted after strong winds and rain lash parts of Noida.
(Visuals from Film City) pic.twitter.com/oplT46DaQ6
— ANI (@ANI) June 4, 2026
दिल्लीवालों को भी भीषण गर्मी से आज काफी राहत मिली है. आज दोपहर में तेज धूप के बाद अचानक आसमान काला हो गया. तेज धूल भरी आंधी के बाद झमाझम बारिश हुई. दिल्ली में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. यानि दिल्ली वालों को अगले कुछ दिन और तेज बारिश देखने को मिलेगी. दिल्ली-NCR में तूफान इतनी तेज आया था कि कई जगह पेड़ उखड़ गए. जगह-जगह होर्डिंग्स फट गईं. बिजली के तार भी कई जगह गिरने की खबरें हैं.
#WATCH | Uttarakhand: Heavy torrential rain accompanied by hailstorms has lashed Dehradun, the capital of Uttarakhand, leading to a sharp drop in temperature.
(Visuals from the IT Park area) pic.twitter.com/ip6lJbij1S
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 4, 2026
दोपहर में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश ने पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई जगहों पर मौसम को बेहद सुहावना कर दिया. गुरु की नगरी अमृतसर में मौसम बहुत अच्छा हो गया. तेज हवा के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है. अमृतसर में पिछले कुछ दिनों से तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा था, जिसके कारण लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था. भीषण गर्मी के कारण दिन के समय सड़कों और बाजारों में रौनक कम हो गई थी. तेज हवा और ठंडे माहौल ने लोगों के चेहरों पर फिर से खुशी ला दी है.
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मानसा में बारिश के दौरान कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. ये बारिश किसानों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि किसान कुछ ही दिनों में धान की बुवाई शुरू करने वाले हैं. लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से पड़ रही लगातार गर्मी के बाद बारिश से उन्हें राहत मिली है. घरों में लगातार चल रहे AC भी बंद कर दिए गए हैं.
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वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर मौसम बहुत खुशनुमा हो गया है. पर्यटन नगरी मनाली में मौसम लगातार रंग बदल रहा है. आज दूसरे दिन भी मनाली में हल्की बारिश का दौर जारी रहा. हालांकि सुबह की शुरुआत नीले आसमान और तेज धूप के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और बादलों के बीच हल्की बारिश शुरू हो गई. बारिश के चलते मनाली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम बेहद अच्छा हो गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. इससे मैदानी इलाकों की गर्मी से राहत पाने के लिए मनाली पहुंचे सैलानियों को ठंडी और खुशनुमा वादियों का आनंद लेने का मौका मिल रहा है. मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों तक क्षेत्र में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना जताई है.
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