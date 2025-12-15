Advertisement
trendingNow13041234
Hindi NewsदेशAir Pollution Indian Cities: दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग

Air Pollution Indian Cities: दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग

India City wise Population 2025: फेफड़े तड़प रहे हैं. सांस लेना मुश्किल है. शरीर का सिस्टम टफ हो चुका है. गले के ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है. दिल्ली - एनसीआर में तो यही हाल है. अगर आप किसी दूसरे शहर को लेकर सोच रहे हैं कि वहां कोई दिक्कत नहीं तो ये गलतफहमी नीचे टेबल से दूर कर लीजिए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Air Pollution Indian Cities: दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग

किसी को खांसी आ रही है, किसी का गला चोक है, नाक बह रही है, मास्क पहनना फैशन नहीं मजबूरी है. अगर आप भी दिल्ली, नोएडा या एनसीआर के किसी कोने में रहते हैं तो मन में एक कसक जरूर होगी कि अगर फला मजबूरी ना होती तो किसी दूसरे शहर में रहने चले जाते. बच्चों की पढ़ाई भी शिफ्ट करा देते लेकिन नौकरी यहीं है. क्या करें?... 400-500 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ इसी तरह से लोगों को परेशान कर रहा है. हालांकि देश के बाकी शहरों का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है. 100 से कम इंडेक्स वैल्यू को संतोषजनक माना जाता है लेकिन इन शहरों में एयर क्वालिटी खराब, काफी खराब या गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. देखिए इसमें से आपका शहर कौन सा है. 

यह भी जान लीजिए कि दिल्ली-नोएडा के अस्पतालों में सांस संबंधी, नाक, कान, गले से जुड़ी परेशानियां लेकर आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है. दिल्ली से दूर देश के कुछ दूसरे शहरों की हालत देखेंगे तो सुन्न रह जाएंगे. नीचे दिए गए टेबल में आप अपने शहरों या उसके आसपास की एयर क्वालिटी का अंदाजा लगाइए. यह 24 घंटे का औसत है और इसे 14 दिसंबर की शाम 4 बजे रिकॉर्ड किया गया था. आकंड़े CPCB के हैं. दिल्ली में प्रदूषण के कई कारण हैं जबकि ओडिशा के अंगुल समेत कई जिलों में प्रदूषण की वजह माइनिंग इंडस्ट्री है. 

देश के 30 शहरों में प्रदूषण का हाल
क्रमांक शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू प्रमुख प्रदूषक
1.  आगरा खराब  219  PM2.5, PM10
2.  अंगुल (ओडिशा) खराब 237 PM2.5
3.  बद्दी (हिमाचल प्रदेश) खराब 232 PM2.5
4.  बागपत गंभीर 429 PM2.5
5.  बहादुरगढ़ गंभीर 464 PM2.5
6.  बालासोर खराब 266 PM2.5
7.  बल्लभगढ़ बहुत खराब 313 PM2.5
8.  बारबिल (ओडिशा) खराब 240 PM2.5
9.  भिवाड़ी बहुत खराब 351 PM10
10.  भुवनेश्वर खराब 286 PM2.5
11.  बुलंदशहर खराब 263 PM2.5
12.  चरखी दादरी खराब 287 PM2.5
13.  कटक खराब 271 PM2.5
14.  दिल्ली गंभीर 461 PM2.5
15.  धरुहेरा (हरियाणा) बहुत खराब 394 PM2.5
16.  फरीदाबाद खराब 218 PM2.5, PM10
17.  फतेहाबाद खराब 290 PM2.5
18.  गाजियाबाद गंभीर 459 PM2.5, PM10
19.  ग्रेटर नोएडा गंभीर 435 PM2.5
20.  ग्वालियर खराब 280 PM2.5
21.  हावड़ा खराब 212 PM2.5
22.  जींद बहुत खराब 333 PM2.5
23.  कल्याण खराब 220 PM10
24.  लखनऊ खराब 213 PM2.5, PM10
25.  मानेसर बहुत खराब 356 PM2.5
26.  मेरठ बहुत खराब 372 PM2.5, PM10
27.  मुजफ्फरनगर बहुत खराब 352 PM2.5
28.  नागौर  खराब 233 PM2.5
29.  नोएडा गंभीर 466 PM2.5
30.  पुणे खराब 214 PM2.5

पढ़ें: ठंड में हेड लाइट-इंडिकेटर जलाकर जिंदगी बचाते रहे लोग, जानें मौसम का हाल

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

delhi pollution news

Trending news

कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
Weather
कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
Odisha news
सोनिया गांधी से शिकायत पड़ गई भारी, पार्टी से निकाले गए पूर्व विधायक
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
Justice Yashwant Verma Case
'समय रहते देना होगा जवाब...', कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को अल्टीमेटम?
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
delhi pollution news
दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
Perumbidugu Mutharaiyar II
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
Prashant Kishor
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
bjp national president Nitin Nabin
नितिन को लाकर बीजेपी ने कर दिया सबसे बड़ा 'नबीन प्रयोग'! देखती रह गई कांग्रेस
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
PM Modi
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
nitin Nabin
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल
#WeatherForecast
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल