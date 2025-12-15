Air Pollution Indian Cities: दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग

किसी को खांसी आ रही है, किसी का गला चोक है, नाक बह रही है, मास्क पहनना फैशन नहीं मजबूरी है. अगर आप भी दिल्ली, नोएडा या एनसीआर के किसी कोने में रहते हैं तो मन में एक कसक जरूर होगी कि अगर फला मजबूरी ना होती तो किसी दूसरे शहर में रहने चले जाते. बच्चों की पढ़ाई भी शिफ्ट करा देते लेकिन नौकरी यहीं है. क्या करें?... 400-500 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ इसी तरह से लोगों को परेशान कर रहा है. हालांकि देश के बाकी शहरों का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है. 100 से कम इंडेक्स वैल्यू को संतोषजनक माना जाता है लेकिन इन शहरों में एयर क्वालिटी खराब, काफी खराब या गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. देखिए इसमें से आपका शहर कौन सा है.

यह भी जान लीजिए कि दिल्ली-नोएडा के अस्पतालों में सांस संबंधी, नाक, कान, गले से जुड़ी परेशानियां लेकर आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है. दिल्ली से दूर देश के कुछ दूसरे शहरों की हालत देखेंगे तो सुन्न रह जाएंगे. नीचे दिए गए टेबल में आप अपने शहरों या उसके आसपास की एयर क्वालिटी का अंदाजा लगाइए. यह 24 घंटे का औसत है और इसे 14 दिसंबर की शाम 4 बजे रिकॉर्ड किया गया था. आकंड़े CPCB के हैं. दिल्ली में प्रदूषण के कई कारण हैं जबकि ओडिशा के अंगुल समेत कई जिलों में प्रदूषण की वजह माइनिंग इंडस्ट्री है.

देश के 30 शहरों में प्रदूषण का हाल क्रमांक शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू प्रमुख प्रदूषक 1. आगरा खराब 219 PM2.5, PM10 2. अंगुल (ओडिशा) खराब 237 PM2.5 3. बद्दी (हिमाचल प्रदेश) खराब 232 PM2.5 4. बागपत गंभीर 429 PM2.5 5. बहादुरगढ़ गंभीर 464 PM2.5 6. बालासोर खराब 266 PM2.5 7. बल्लभगढ़ बहुत खराब 313 PM2.5 8. बारबिल (ओडिशा) खराब 240 PM2.5 9. भिवाड़ी बहुत खराब 351 PM10 10. भुवनेश्वर खराब 286 PM2.5 11. बुलंदशहर खराब 263 PM2.5 12. चरखी दादरी खराब 287 PM2.5 13. कटक खराब 271 PM2.5 14. दिल्ली गंभीर 461 PM2.5 15. धरुहेरा (हरियाणा) बहुत खराब 394 PM2.5 16. फरीदाबाद खराब 218 PM2.5, PM10 17. फतेहाबाद खराब 290 PM2.5 18. गाजियाबाद गंभीर 459 PM2.5, PM10 19. ग्रेटर नोएडा गंभीर 435 PM2.5 20. ग्वालियर खराब 280 PM2.5 21. हावड़ा खराब 212 PM2.5 22. जींद बहुत खराब 333 PM2.5 23. कल्याण खराब 220 PM10 24. लखनऊ खराब 213 PM2.5, PM10 25. मानेसर बहुत खराब 356 PM2.5 26. मेरठ बहुत खराब 372 PM2.5, PM10 27. मुजफ्फरनगर बहुत खराब 352 PM2.5 28. नागौर खराब 233 PM2.5 29. नोएडा गंभीर 466 PM2.5 30. पुणे खराब 214 PM2.5

