Air Pollution Indian Cities: दिल्ली - नोएडा वालों जाओगे कहां? देश के इन 30 शहरों की हालत सुन्न कर देगी दिमाग

India City wise Population 2025: फेफड़े तड़प रहे हैं. सांस लेना मुश्किल है. शरीर का सिस्टम टफ हो चुका है. गले के ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित है. दिल्ली - एनसीआर में तो यही हाल है. अगर आप किसी दूसरे शहर को लेकर सोच रहे हैं कि वहां कोई दिक्कत नहीं तो ये गलतफहमी नीचे टेबल से दूर कर लीजिए.
किसी को खांसी आ रही है, किसी का गला चोक है, नाक बह रही है, मास्क पहनना फैशन नहीं मजबूरी है. अगर आप भी दिल्ली, नोएडा या एनसीआर के किसी कोने में रहते हैं तो मन में एक कसक जरूर होगी कि अगर फला मजबूरी ना होती तो किसी दूसरे शहर में रहने चले जाते. बच्चों की पढ़ाई भी शिफ्ट करा देते लेकिन नौकरी यहीं है. क्या करें?... 400-500 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ इसी तरह से लोगों को परेशान कर रहा है. हालांकि देश के बाकी शहरों का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है. 100 से कम इंडेक्स वैल्यू को संतोषजनक माना जाता है लेकिन इन शहरों में एयर क्वालिटी खराब, काफी खराब या गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है. देखिए इसमें से आपका शहर कौन सा है.
यह भी जान लीजिए कि दिल्ली-नोएडा के अस्पतालों में सांस संबंधी, नाक, कान, गले से जुड़ी परेशानियां लेकर आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है. दिल्ली से दूर देश के कुछ दूसरे शहरों की हालत देखेंगे तो सुन्न रह जाएंगे. नीचे दिए गए टेबल में आप अपने शहरों या उसके आसपास की एयर क्वालिटी का अंदाजा लगाइए. यह 24 घंटे का औसत है और इसे 14 दिसंबर की शाम 4 बजे रिकॉर्ड किया गया था. आकंड़े CPCB के हैं. दिल्ली में प्रदूषण के कई कारण हैं जबकि ओडिशा के अंगुल समेत कई जिलों में प्रदूषण की वजह माइनिंग इंडस्ट्री है.
|क्रमांक
|शहर
|एयर क्वालिटी
|इंडेक्स वैल्यू
|प्रमुख प्रदूषक
|1.
|आगरा
|खराब
|219
|PM2.5, PM10
|2.
|अंगुल (ओडिशा)
|खराब
|237
|PM2.5
|3.
|बद्दी (हिमाचल प्रदेश)
|खराब
|232
|PM2.5
|4.
|बागपत
|गंभीर
|429
|PM2.5
|5.
|बहादुरगढ़
|गंभीर
|464
|PM2.5
|6.
|बालासोर
|खराब
|266
|PM2.5
|7.
|बल्लभगढ़
|बहुत खराब
|313
|PM2.5
|8.
|बारबिल (ओडिशा)
|खराब
|240
|PM2.5
|9.
|भिवाड़ी
|बहुत खराब
|351
|PM10
|10.
|भुवनेश्वर
|खराब
|286
|PM2.5
|11.
|बुलंदशहर
|खराब
|263
|PM2.5
|12.
|चरखी दादरी
|खराब
|287
|PM2.5
|13.
|कटक
|खराब
|271
|PM2.5
|14.
|दिल्ली
|गंभीर
|461
|PM2.5
|15.
|धरुहेरा (हरियाणा)
|बहुत खराब
|394
|PM2.5
|16.
|फरीदाबाद
|खराब
|218
|PM2.5, PM10
|17.
|फतेहाबाद
|खराब
|290
|PM2.5
|18.
|गाजियाबाद
|गंभीर
|459
|PM2.5, PM10
|19.
|ग्रेटर नोएडा
|गंभीर
|435
|PM2.5
|20.
|ग्वालियर
|खराब
|280
|PM2.5
|21.
|हावड़ा
|खराब
|212
|PM2.5
|22.
|जींद
|बहुत खराब
|333
|PM2.5
|23.
|कल्याण
|खराब
|220
|PM10
|24.
|लखनऊ
|खराब
|213
|PM2.5, PM10
|25.
|मानेसर
|बहुत खराब
|356
|PM2.5
|26.
|मेरठ
|बहुत खराब
|372
|PM2.5, PM10
|27.
|मुजफ्फरनगर
|बहुत खराब
|352
|PM2.5
|28.
|नागौर
|खराब
|233
|PM2.5
|29.
|नोएडा
|गंभीर
|466
|PM2.5
|30.
|पुणे
|खराब
|214
|PM2.5
