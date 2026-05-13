चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद... जीवन भर दिल से नहीं जाएगा डिश का जायका

दिल्ली का स्ट्रीट फूड देशभर में काफी पॉपुलर है. दिल्ली में अक्सर बाहर से आने वाले लोग यहां का चटपटा स्ट्रीट फूड जरूर करते हैं. आलू की टिक्क और दही भल्ले वर्ल्ड लेवल पर फेमस है.
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चाट खाना हर किसी को पसंद होता है. अक्सर लोग छुट्टी वाले दिन चाट खाने के लिए मार्केट में जाते हैं. हर शहर की अपनी-अपनी चाट बेहद पॉपुलर हैं. लेकिन स्ट्रीट फूड में दिल्ली देशभर में काफी पॉपुलर हैं. देश में ही नहीं विदेश से भी लोग यहां पर चाट खाने के लिए आते हैं. दिल्ली की चाट का चटपटा स्वाद हर किसी को पसंद होता है.
दिल्ली के चांदनी चौक की चाट वर्ल्ड लेवल पर फेमस है. इसी वजह से दिल्ली चाट की राजधानी के रूप में जाना जाता है. चांदनी चौक का बाजार और गलियां चाट लवर्स के लिए स्वर्ग कम नहीं है. यहां पर ताजी चटनियां, मसालों और ट्रेडिशनल रेसिपी से बनाया जाता है. दिल्ली की चाट का स्वाद बेहद अलग है. शाम होते ही चांदनी चौक पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है.
दिल्ली में हर तरह की चाट मिलती है. दिल्ली में मिलने वाली चाट का स्वाद बेहद अलग है. दिल्ली में आप आलू टिक्की, भल्ले पापड़ी और दही पूरी समेत कई चाट खा सकते हैं. ताजी चटनियों और मसालों का मिश्रण चाट को टेस्टी बना देता है.
दिल्ली के चाट का स्वाद उसकी सामग्री में छिपा होता है. दिल्ली की चाट में आलू का इस्तेमाल होता है जो कि चाट को टेस्टी बनाता है. इमली की चटनी खट्टापन और मीठा स्वाद चाट के स्वाद को बढ़ा देता है. पापड़ी और भुजिया चाट के स्वाद को बढ़ा गया है.
दिल्ली की चाट सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें मौजूद चीजों को मीठा, खट्टा, तीखा और नमकीन एक साथ मिलाया जाता है. पुदीने की चटनी ताजगी देती है, मसालों का मिश्रण हर प्लेट को यादगार बना देता है.
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