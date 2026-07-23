/टेलीग्राम नेटवर्क, वॉट्सऐप चैनल और QR कोड रजिस्ट्रेशन...जंतर-मंतर प्रदर्शन में बड़ी साजिश से जुड़े तार, सामने आई पूरी प्लानिंग

सूत्रों का कहना है कि ये लोग आपस में जुड़े रहने के लिए कुछ खास सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले थे. हिंसा को अंजाम देने के लिए इन्होंने ऐसे मोबाइलों का इस्तेमाल किया जो या तो चोरी के थे, या फिर जिनके सिम कार्ड और हैंडसेट किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड थे. इनका मुख्य मकसद हिंसा के दौरान सुरक्षा बलों को उलझाकर संसद में घुसना और नेपाल जैसी अराजक स्थिति पैदा करना था. फिलहाल पुलिस उन सभी मोबाइल नंबरों की मैपिंग कर रही है जो घटना के दौरान वहां मौजूद थे. इसके साथ ही, अलग-अलग टाइम जोन में संसद और प्रोटेस्ट साइट के आसपास सक्रिय रहे अन्य नंबरों की भी जांच की जा रही है. एजेंसियों के मुताबिक, यह कोई स्वाभाविक (ऑर्गेनिक) प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक लंबी-चौड़ी साजिश रची गई थी जिसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा.