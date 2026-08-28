/Instagram पर दोस्ती, दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजे 8 सिम... दिल्ली से ISI का जासूस दंपती गिरफ्तार

भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की कथित साजिशों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी देश के अलग-अलग हिस्सों में पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रहने और उनकी मदद करने के आरोप में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अब दिल्ली में एक ऐसे ही नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसके तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से जुड़े होने का दावा किया जा रहा है.
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआई से जुड़े कथित जासूसी नेटवर्क के मामले में एक युवा दंपती को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों वर्ष 2024 से पाकिस्तान में बैठे खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए उनके लिए काम कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय साहिल और उसकी 21 वर्षीय पत्नी समीरा के तौर पर हुई है. पुलिस का आरोप है कि दोनों ने भारतीय सिम कार्ड जुटाकर उन्हें पाकिस्तान भेजने में मदद की. जांच एजेंसियों के मुताबिक, इन सिम कार्डों का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे एजेंटों ने वॉट्सऐप अकाउंट चलाने और भारतीय लोगों से संपर्क करने के लिए किया.
दिल्ली की स्पेशल सेल के मुताबिक, साहिल और समीरा ने वर्ष 2024 और 2025 के दौरान कुल आठ भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे. पुलिस का दावा है कि ये सिम कार्ड दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाए गए. इसके बदले दोनों को करीब 30 हजार रुपये दिए गए. जांच में यह भी सामने आया कि इन सिम कार्डों पर पाकिस्तान से वॉट्सऐप अकाउंट संचालित किए गए. इन अकाउंट के जरिए कुछ भारतीय वॉट्सऐप ग्रुपों में शामिल होने और वहां से जानकारी जुटाने की कोशिश की गई. पुलिस को शक है कि इन नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे हैंडलर भारतीय लोगों से संपर्क करने और उनसे संवेदनशील जानकारी हासिल करने के लिए कर रहे थे.
पुलिस की जांच के मुताबिक, साहिल की वर्ष 2024 में इंस्टाग्राम के जरिए एक पाकिस्तानी एजेंट से पहचान हुई थी. सोशल मीडिया पर शुरू हुई यह बातचीत धीरे-धीरे संपर्क में बदल गई. इसी दौरान साहिल की दोस्ती समीरा से थी और बाद में दोनों ने शादी कर ली. पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी एजेंट ने दोनों की पहचान एक पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी से कराई. इसके बाद उन्हें नेटवर्क में शामिल किया गया. आरोप है कि आर्थिक लाभ का लालच देकर दोनों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गईं. जांच एजेंसियों के अनुसार, दंपती को दिल्ली में नेटवर्क को मदद पहुंचाने के साथ-साथ दूसरे लोगों को भी कथित जासूसी गतिविधियों में शामिल करने के लिए तैयार करने का काम सौंपा गया था.
स्पेशल सेल के मुताबिक, साहिल को सेना से जुड़े कैंटोनमेंट इलाकों की रेकी के लिए लोगों की तलाश करने और उन्हें इस काम के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी.
इसके अलावा सेना के ऐसे कर्मचारियों से संबंधित जानकारी जुटाने का काम भी उसे सौंपे जाने की बात सामने आई है, जिनके कोर्ट मार्शल से जुड़े मामले ट्रिब्यूनल में लंबित हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क ने अब तक किन लोगों से संपर्क किया और कथित तौर पर किस तरह की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई.
साहिल की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की गई. पुलिस के मुताबिक, फोन में पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलरों के साथ हुई चैट और बातचीत मिली. इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने साहिल की पत्नी समीरा को भी गिरफ्तार किया. पुलिस का कहना है कि दोनों के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में वॉट्सऐप चैट और अन्य बातचीत मिली है. अब इन डिजिटल साक्ष्यों और पूछताछ से मिली जानकारी के आधार पर स्पेशल सेल नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.
सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी एजेंटों के लिए भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले लोगों पर लगातार नजर रख रही हैं. ऐसे मामलों में सामने आया है कि भारतीय नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों की ओर से सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर पहचान बनाने के लिए किया जाता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से ऐसे मामलों में 12 मददगारों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. हाल ही में पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी इसी तरह की कार्रवाई करते हुए दिल्ली से एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया था. अब दिल्ली में दंपती की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर किस तरह सोशल मीडिया और भारतीय मोबाइल नंबरों के जरिए अपना नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.
पुलिस के मुताबिक, साहिल ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से बीए किया है. वह पहले एक वकील के साथ काम करता था और एलएलबी की पढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था. जून 2025 में उसने नौकरी छोड़ दी थी. वहीं समीरा ने दिल्ली से 12वीं की पढ़ाई की और बाद में पत्राचार के माध्यम से बीए किया. गिरफ्तारी से पहले वह नोएडा के एक कॉल सेंटर में काम कर रही थी.
स्पेशल सेल ने दोनों के पास से दो मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं. पुलिस का दावा है कि इन उपकरणों का इस्तेमाल कथित गतिविधियों में किया गया था. फिलहाल जांच एजेंसियां बरामद डिजिटल साक्ष्यों, पूछताछ और सामने आई कड़ियों के आधार पर यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है और इसके पीछे पाकिस्तान में बैठे कौन-कौन से हैंडलर सक्रिय हैं.