/Instagram पर दोस्ती, दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजे 8 सिम... दिल्ली से ISI का जासूस दंपती गिरफ्तार

सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी एजेंटों के लिए भारतीय सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले लोगों पर लगातार नजर रख रही हैं. ऐसे मामलों में सामने आया है कि भारतीय नंबरों का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों की ओर से सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप पर पहचान बनाने के लिए किया जाता है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से ऐसे मामलों में 12 मददगारों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. हाल ही में पश्चिम बंगाल पुलिस ने भी इसी तरह की कार्रवाई करते हुए दिल्ली से एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया था. अब दिल्ली में दंपती की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर किस तरह सोशल मीडिया और भारतीय मोबाइल नंबरों के जरिए अपना नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.