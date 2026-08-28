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Instagram पर दोस्ती, दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजे 8 सिम... दिल्ली से ISI का जासूस दंपती गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने ISI के लिए जासूसी करने वाले दंपती को गिरफ्तार किया है. इंस्टाग्राम पर संपर्क के बाद दुबई के रास्ते पाकिस्तान 8 एक्टिवेटेड सिम कार्ड भेजे गए थे.

Written ByPramod Sharma
Published: Aug 28, 2026, 10:38 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:38 PM IST
Instagram पर दोस्ती, दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजे 8 सिम... दिल्ली से ISI का जासूस दंपती गिरफ्तार
Image Credit: दिल्ली की स्पेशल सेल के मुताबिक, साहिल और समीरा ने वर्ष 2024 और 2025 के दौरान कुल आठ भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे.(AI Generated Photo)

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