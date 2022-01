दिल्ली: शाहदरा मामले में पुलिस की कड़ी कार्रवाई, 11 लोगों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: देश की राजधानी के शाहदरा (Shahdara) इलाके में एक महिला के साथ हुए यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने कड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने अब तक इस मामले में 9 महिलाओं समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. अभी इस मामले और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा सकता है.

Sexual assault on a woman in Delhi's Shahdara: A total of 11 people, including 9 women, arrested. Nine out of the 11 accused who are named in the FIR, have been arrested. Delhi Police say that more arrests will be made soon.

