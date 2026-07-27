/जंतर-मंतर प्रदर्शन में एक्टिव थे 2,873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग, दिल्ली पुलिस के खुलासे से मचा सियासी भूचाल

Delhi Protest: दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट साइट में एक्टिव रहे करीब 2873 आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों की पहचान करने का दावा किया है. प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के बीच पुलिस ने बताया कि 20 से 25 जुलाई तक कुल 2,873 आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग वहां मौजूद थे. इस खुलासे ने इस बात की चिंता बढ़ा दी है कि अगर गंभीर अपराध कर चुके आरोपी अगर छात्रों के आंदोलन के बीच कोई कांड कर देते, तो कई युवाओं का भविष्य खराब हो सकता था.
इन सभी की पहचान फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और अन्य तकनीकी माध्यमों से की गई है. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ये पता लगा रही है कि क्या ये व्यक्ति जंतर-मंतर, नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में हुई हिंसा में शामिल थे. ये अपराधी जघन्य अपराधों जैसे यौन उत्पीड़न, हत्या और बच्चों से यौन अपराधों की रोकथाम अधिनियम (POCSO Act) के तहत आने वाले अपराधों में शामिल रहे हैं. इनमें से कुछ आरोपी अपराधी बार-बार प्रोटेस्ट साइट आते-जाते थे.
2,873 अपराधियों में 989 पुराने पापी हैं जो लगातार गंभीर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं. इसमें 101 हत्या के आरोपी हैं तो 62 हत्या के प्रयास के आरोपी हैं. इनमें से 284 लूट/डकैती तो 61 बलात्कार, 6 POCSO Act की गंभीर धाराओं में जेल जा चुके हैं. इसी तरह 25 के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़/अपराध, 229 पर आर्म्स एक्ट के उल्लंघन, 135 स्नैचिंग, 19 अपहरण और 67 NDPS/नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों में शामिल रहे हैं.
अपराधियों के डेटा एनलिसिस से ये भी पता चलता है कि इनमें से बड़ी संख्या में व्यक्ति आदतन और बार-बार अपराध करने वाले हैं, न कि सिर्फ एक-दो मामले वाले. हत्या के मामलों में शामिल 42 आरोपी दो या अधिक आपराधिक मामलों से जुड़े हैं, जबकि 12 अपराधी दस या उससे अधिक मामलों में शामिल हैं. वहीं 25 अपराधी अटैंप्ट टू मर्डर के दो या उससे अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. इसी तरह से 155 अपराधी लूट और डकैती के दो या उससे अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं, जिनमें से 31 व्यक्ति दस या अधिक मामलों से जुड़े हैं.
इसके अलावा, 8 बदमाश बलात्कार के केस में आरोपी हैं, वहीं 6 पर छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं. नशे का कारोबार करने वाले कई अपराधी भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन स्थल पर लगातार एक्टिव थे, सोचिंए इतने जघन्य अपराधी अगर वहां कोई कांड कर देते तो आंदोलन पर कितना बुरा असर पड़ता.
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक और गाली-गलौज भरे पोस्ट व वीडियो हटाने के निर्देश दिए थे.
ये पोस्ट छात्र विरोध प्रदर्शनों के दौरान जनतर मंतर और 20 जुलाई के ‘संसद चलो’ मार्च से जुड़ी हिंसा के दौरान अपलोड किए गए थे. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. दिल्ली पुलिस के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद राजधानी में हुई हिंसा के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ गाली-गलौज वाली कई पोस्ट विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आई थीं.
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम लगातार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को स्कैन कर रही है.
आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर संबंधित सोशल मीडिया इंटरमीडियरी को नोटिस जारी कर सामग्री हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं.
पुलिस ने बताया कि PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों और गाली-गलौज वाले कई वीडियो नोटिस के बाद हटा दिए गए हैं.
साइबर और सोशल मीडिया टीमों द्वारा विरोध प्रदर्शनों से संबंधित ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, ताकि अतिरिक्त आपत्तिजनक पोस्ट की पहचान करके ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा सके.
पुलिस के मुताबिक 20 जुलाई को हुई हिंसक झड़पों में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के वरिष्ठ अधिकारी तथा कई महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं. वहीं करीब 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए.