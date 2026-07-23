/Jantar Mantar Protest: स्टूडेंट्स की आड़ में नुकीले पत्थर, बोतलों से अचानक होता है पुलिसवालों पर हमला, प्रदर्शन में उपद्रवियों की एंट्री!

Delhi Jantar Mantar Clash: राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहा प्रदर्शन अब बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच चुका है. दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली ताजा जानकारी के अनुसार इस आंदोलन को अब बाहरी असामाजिक तत्वों ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है. मासूम छात्रों की आड़ में छिपे ये उपद्रवी पुलिस और सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं, जिससे दिल्ली की शांति व्यवस्था पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी CJP प्रदर्शन को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. दिल्ली पुलिस सूत्रों की मानें तो यह अब महज छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं रहा है. इस पूरे आंदोलन को बाहरी असामाजिक तत्वों ने अपने हाथ में ले लिया है. ये प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच में छिपकर माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं. इनके निशाने पर सीधे तौर पर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी हैं.
अचानक पथराव और वर्दी वालों पर हमला
जी न्यूज को सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शन की आड़ में घुसे ये असामाजिक तत्व अचानक हमला बोलते हैं. ये लोग अपने पास नुकीले पत्थर और कांच की बोतलें छिपाकर लाते हैं. अचानक से सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया जाता है. इसके बाद पूरी भीड़ को उकसाकर आक्रामक बना दिया जाता है. इस अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच जाती है और पुलिसकर्मियों के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है.
जनपथ पेट्रोल पंप का CCTV फुटेज आया सामने
इस हिंसा से जुड़ा एक बेहद सनसनीखेज वीडियो भी सामने आया है. यह फुटेज 20 जुलाई का है और जनपथ स्थित एक पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है. CCTV में साफ देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुसकर इन उपद्रवियों ने पेट्रोल पंप को भी नहीं बख्शा और वहां जमकर पथराव किया. वीडियो में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह फुटेज साफ बयां करता है कि हमलावर कितने बेखौफ हो चुके थे.
जनपथ पेट्रोल पंप का CCTV फुटेज आया सामने. दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है. pic.twitter.com/o89LoZMg99
— alkesh kushwaha (@alkesh_kushwaha) July 23, 2026
आरएमएल अस्पताल पहुंचे स्पेशल CP, जाना जवानों का हाल
22 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए बवाल के दौरान कई पुलिस जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इसके बाद 22 और 23 जुलाई की दरमियानी रात स्पेशल CP (L&O Zone-I) देवेश चंद्र श्रीवास्तव खुद डॉक्टर आरएमएल (RML) अस्पताल पहुंचे. उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया. अधिकारियों ने साफ किया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.
During the night intervening 22-23 July, Devesh Chandra Srivastva, Spl. CP/L&O Zone-I, visited RML Hospital to see the police personnel who have sustained serious injuries during the CJP protests at Jantar Mantar on 22 July.
(Source: Delhi Police) pic.twitter.com/Z0r2uWgNBM
— ANI (@ANI) July 23, 2026
दिल्ली में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती
बढ़ते तनाव और उग्र होती स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम कड़े कर दिए हैं. अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स को दिल्ली में तैनात कर दिया गया है. इन बलों ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट कर दी है और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है. पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है ताकि हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.