/PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामला, दिल्ली पुलिस ने नहीं दर्ज की रेगुलर FIR, जानिए क्या है बड़ा अपडेट

PM Modi Indecent Remarks: प्रधानमंत्री के खिलाफ नाबालिग लड़की की कथित अभद्र टिप्पणी मामले में दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि अभी तक कोई रेगुलर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. नोएडा से मिली 'जीरो एफआईआर' पर कानूनी विचार जारी है, इसलिए फिलहाल केस वापस लेने का सवाल ही नहीं उठता.
PM Modi Indecent Remarks: प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जंतर-मंतर पर एक नाबालिग लड़की द्वारा आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ा बयान आया है. दिल्ली पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने साफ कर दिया है कि इस पूरे प्रकरण में अभी तक कोई रेगुलर एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. पुलिस का कहना है कि नाबालिग द्वारा किए गए दावों की पृष्ठभूमि और कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है, जिसके बाद ही नियमित एफआईआर पर कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा.
मामले की शुरुआत तब हुई जब पिछले हफ्ते नोएडा पुलिस ने इस संदर्भ में एक जीरो एफआईआर (Zero FIR) दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर की थी. आमतौर पर क्षेत्राधिकार के आधार पर ऐसी प्राथमिकियों को संबंधित थाने में रेगुलर एफआईआर में तब्दील किया जाता है. हालांकि, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नोएडा से भेजी गई इस शिकायत को अभी तक दिल्ली में नियमित केस के रूप में दर्ज नहीं किया गया है. पुलिस फिलहाल मामले से जुड़े सभी कानूनी बिंदुओं और तथ्यों की गहराई से पड़ताल कर रही है.
No regular FIR has been registered by Delhi Police so far in connection with the alleged abusive remarks by the minor girl against the Prime Minister. A decision on regular FIR is yet to be taken in background of claim of minor. A Zero FIR was forwarded by Noida Police last week,…
— ANI (@ANI) August 3, 2026
हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चाएं जोर पकड़ रही थीं कि पुलिस इस मामले को वापस ले सकती है या दर्ज शिकायत को रद्द करने जा रही है. इन अटकलों पर विराम लगाते हुए दिल्ली पुलिस सूत्रों ने स्पष्टीकरण दिया है. दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, जब इस मामले में अब तक कोई रेगुलर एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है, तो इस चरण पर केस वापस लेने या किसी शिकायत को निरस्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता.
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, चूंकि यह पूरा मामला एक नाबालिग से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस प्रशासन अत्यंत सतर्कता बरत रहा है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कड़े नियमों और नाबालिगों से जुड़े कानूनी सुरक्षा प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ही अगला कदम उठाया जाएगा. दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि बिना पुख्ता तथ्यों और डिजिटल सबूतों के सत्यापन में कोई भी जल्दबाजी में कानूनी कदम न उठाया जाए. फिलहाल, पुलिस की जांच टीम सभी पहलुओं को खंगालने में जुटी हुई है.