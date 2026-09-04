/जंतर-मंतर हिंसा मामले में स्वतंत्र भारद्वाज पर एक्शन, दिल्ली पुलिस ने बुलंदशहर से हिरासत में लिया

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रा नीशु आजाद के पिता के साथ कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में ले लिया है. स्वतंत्र के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज है और पुलिस काफी समय से उसकी तलाश कर रही थी. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस को स्वतंत्र के बुलंदशहर में होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में वहां पहुंची और उसकी तलाश शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही स्वतंत्र के वहां से निकलने की आशंका थी.
हालांकि, वह पुलिस की पकड़ से बच पाता, उससे पहले ही टीम ने उसे हिरासत में ले लिया. अब पुलिस उससे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है. जंतर-मंतर पर हुए इस कथित हमले के बाद से ही मामला चर्चा में है और पुलिस की कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है. इसके पहले जंतर-मंतर पर हिंसा मामले को लेकर दिल्ली पुलिस की एक टीम बुलंदशहर पहुंच चुकी थी. चूंकि अब पुलिस ने जो SC/ST की धारा जोड़ी गई है उसमें उसकी गिरफ्तारी तय है. पुलिस गिरफ्तार करने के बाद उसका मेडिकल करवाएगी. अगर MLA में उसको लगी हुई चोट से उसकी जान जा सकती थी तो पुलिस उसके आधार पर हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ सकती है.
अगर मेडिकल रिपोर्ट में सामने आता है कि विधायक को लगी चोट इतनी गंभीर थी कि उससे उनकी जान को खतरा हो सकता था, तो पुलिस मामले में हत्या की कोशिश की धारा 307 भी जोड़ सकती है. यानी आने वाले समय में इस मामले में कानूनी कार्रवाई और सख्त हो सकती है. निशु आजाद अपने पिता पर हुए कथित हमले को लेकर कार्रवाई की मांग कर रही हैं, जबकि अब एफआईआर में SC/ST एक्ट जुड़ने के बाद इस मामले में आगे की पुलिस जांच पर सबकी नजर है.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान निशु आजाद के पिता संजय कुमार के साथ हुई कथित मारपीट का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. शुक्रवार को CJP नेताओं और समर्थकों ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की. मामले में अब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ दी हैं. पुलिस की ओर से संजय कुमार की दोबारा मेडिकल जांच कराने पर भी विचार किया जा रहा है. हत्या के प्रयास की धारा 307 जोड़ने को लेकर मेडिकल रिपोर्ट और कानूनी राय के आधार पर फैसला लिया जाएगा.
निशु आजाद का आरोप है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज ने उनके पिता संजय कुमार के सिर पर हमला किया था. इस घटना के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस से आरोपी के खिलाफ एफआईआर और कार्रवाई की मांग की थी. मामला उस समय फिर गरमा गया जब एक कथित पॉडकास्ट वीडियो सामने आया. इसमें स्वतंत्र भारद्वाज ने संजय कुमार पर हमला करने की बात कही. हालांकि, उन्होंने अपने बचाव में इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है. उनका दावा है कि उन्हें कई लोगों ने घेर लिया था और इसी दौरान संजय कुमार को चोट लगी. इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.
इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. इसके बाद कांग्रेस की कानूनी टीम के मामले में सक्रिय होने की बात सामने आई है. निशु आजाद ने भी राहुल गांधी से कानूनी मदद की अपील की थी. वहीं, CJP नेताओं के साथ आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद समेत कई नेता संसद मार्ग थाने पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि आरोपी के खिलाफ सख्त धाराएं लगाई जाएं और जल्द गिरफ्तारी हो.
पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद CJP नेताओं और पीड़ित पक्ष की ओर से दावा किया गया कि स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने 72 घंटे के भीतर कार्रवाई का भरोसा दिया है. हालांकि, पुलिस की ओर से हत्या के प्रयास की धारा लगाने पर अभी मेडिकल राय का इंतजार किया जा रहा है. अब इस पूरे मामले में नजर इस बात पर है कि पुलिस मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे कौन-कौन सी धाराएं जोड़ती है और स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई कब तक होती है.