4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस, 9 CCTV... ISI और बब्बर खालसा के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, 11 आरोपी गिरफ्तार

Punjab Terror Module: भारत को दहलाने की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हो गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके लिंक आईएसआई और बब्बर खालसा ग्रुप से हैं.
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Terror Module Delhi: दिल्ली-पंजाब में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो बड़े जॉइंट ऑपरेशन्स में ISI और बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) से जुड़े आतंकी, हथियार और जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. इस ऑपरेशन में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनकी साजिश देश के खिलाफ जासूसी और सुरक्षा ठिकानों पर ग्रेनेड अटैक करने की थी. इन आरोपियों के पास से 9 सोलर CCTV कैमरे बरामद किए गए हैं, जो संवेदनशील इलाकों की जासूसी कर रहे थे. इन कैमरों की लाइव फीड सीधे पाकिस्तान भेजी जा रही थी.
स्पेशल सेल ने आरोपियों के पास से 4 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस, 9 सोलर CCTV कैमरे (SIM कार्ड के साथ) 24 मोबाइल फोन, 2 कार और 2 बाइक बरामद की हैं.
आरोपी एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से जुड़े थे. उन्हें सेना और सुरक्षा ठिकानों की फोटो/वीडियो भेजने के लिए निर्देश मिलते थे. संवेदनशील जगहों पर CCTV कैमरे लगाने के अलावा हथियारों की सप्लाई और डिलीवरी से पैसे का इंतजाम किया जाता था. पहले ऑपरेशन में मुख्य आरोपी मनप्रीत सिंह समेत पंजाब और दिल्ली से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उसका सीधा संपर्क पाकिस्तान से था और वह हथियार और SIM कार्ड सप्लाई करता था.
दूसरे ऑपरेशन में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. सभी पंजाब से हैं. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कार्रवाई की है. आरोपी सेना, BSF कैंप की रेकी और जानकारी शेयर करने के साथ-साथ युवाओं को आतंक के स्कूल में भर्ती करने का काम करते थे.
जांच में सामने आया युवाओं को पैसे का लालच देकर देश के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था. ड्रग्स और हथियारों के नेटवर्क से आतंकी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही थी. अधिकारियों ने बताया कि बरामद सामग्री की प्रकृति से पता चलता है कि संदिग्ध इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता को भंग करने के मकसद से बड़े पैमाने पर हमले करने की योजना बना रहे थे.
यह मामला गुरदासपुर के कलानौर पुलिस स्टेशन में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है. नेटवर्क के आगे और पीछे के संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है, जिसमें विदेशी हैंडलरों और किसी भी स्थानीय सहायता प्रणाली की पहचान करना शामिल है.
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