Advertisement
trendingNow13043641
Hindi Newsदेशदिल्ली प्रदूषण पर मुस्कुराया चीन फिर बीजिंग की साफ हवा का राज खोल दिया, आखिरी प्वाइंट पर टिकीं नजरें

दिल्ली प्रदूषण पर मुस्कुराया चीन फिर बीजिंग की साफ हवा का राज खोल दिया, आखिरी प्वाइंट पर टिकीं नजरें

दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है. यह एक तरह का 'स्लो प्वाइजन' है, कई साल से न सरकार समझ पाई न एक्सपर्ट कि दिल्ली को गैंस चेंबर बनने से कैसे रोंके. अब चीन ने टिप्स देना शुरू किया है. चीनी प्रवक्ता ने पहले ही टिप्स के आखिर में जो कहा उसने भारतीयों का ध्यान खींचा है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली प्रदूषण पर मुस्कुराया चीन फिर बीजिंग की साफ हवा का राज खोल दिया, आखिरी प्वाइंट पर टिकीं नजरें

Beijing vs Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम करें, न तो भाजपा सरकार को समझ में आ रहा है और न किसी साइंटिस्ट को. कृत्रिम बारिश की कोशिशें भी फेल हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा माफी मांग रहे हैं. उनका कहना है कि 9-10 महीने में प्रदूषण रोकना संभव नहीं है. एक चीज जो नहीं रुक रही, वो लोगों की खांसी और सांस लेने की परेशानी है. भारत की राजधानी में विकराल हो चुके प्रदूषण पर मुस्कुराते हुए चीन अब ज्ञान दे रहा है. बीजिंग की साफ हवा से दिल्ली की जहरीली हवा की तुलना करते हुए भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने टिप्स देना शुरू किया है. 

अच्छी सलाह किसी से भी मिले, अगर उसमें दम है तो स्वीकार करना चाहिए. ऐसी ही बातें लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं. पहले पढ़िए चीनी प्रवक्ता ने पहले स्टेप में लिखा क्या है. यू जिंग ने कहा कि चीन और भारत दोनों तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच वायु प्रदूषण की समस्या को समझते हैं. वैसे चुनौती अब भी बनी हुई है लेकिन पिछले 10 वर्षों में चीन की लगातार कोशिशों से काफी सुधार हुआ है. इसके बाद चीनी प्रवक्ता ने हंसने वाली स्माइली के साथ कहा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि चीन ने बीजिंग के वायु प्रदूषण पर कैसे झाड़ू लगाई. 

प्रदूषण से कैसे निपटा बीजिंग?

Add Zee News as a Preferred Source

पहले स्टेप में चीनी प्रवक्ता ने बताया कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को चीन ने कैसे कंट्रोल किया.

- चीन 6NI (जैसे यूरो 6 होता है) जैसे बहुत सख्त नियम अपनाए गए. 

- पुरानी और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को धीरे-धीरे सड़कों से हटा दिया गया. 

- लाइसेंस-प्लेट वाली लॉटरी और ऑड-ईवन या कहिए हफ्ते के दिनों में ड्राइविंग के नियमों के हिसाब से कारों की संख्या पर कम की गई. 

- दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो और बस नेटवर्क में से एक खड़ा किया गया

- इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बदलाव तेज हुआ

- बीजिंग- तियानजिन- हेबेई क्षेत्र के साथ मिलकर प्रदूषण कम करने पर काम किया गया. 

आखिरी प्वाइंट में छिपा है 'ब्रह्मास्त्र'

हां, आखिरी प्वाइंट में बीजिंग शहर के साथ चीनी प्रवक्ता ने जिन दो क्षेत्रों की चर्चा की है, गूगल पर देखने से पता चलता है कि ये चीन की राजधानी के करीब के इलाके हैं. इसी तरह की कुछ बात भारतीय एक्सपर्ट भी करते रहे हैं कि दिल्ली की हवा को साफ बनाना है तो आसपास के क्षेत्रों जैसे पश्चिमी यूपी, पूर्वी हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों और अन्य लगते हुए क्षेत्रों की सरकारों / प्रशासन के साथ मिलकर काम करना होगा. क्योंकि दिल्ली चारों तरफ से जमीन से घिरी है और दूसरे राज्यों की हवा का असर भी इसके ऊपर होता है. 

आखिर में चीनी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि साफ हवा रातों-रात नहीं मिलती लेकिन यह मुमकिन है. चीनी प्रवक्ता के ट्वीट पर कुछ लोगों ने लिखा कि इसमें से कुछ प्वाइंट्स पर तो पहले से काम हो रहा है लेकिन आखिरी प्वाइंट सबसे महत्वपूर्ण है. दिल्ली और बीजिंग के एयर पलूशन की तुलना करेंगे तो इस समय दिल्ली की हवा काफी ज्यादा खराब है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

delhi pollution news

Trending news

दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
ludhiana jail clash
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन
Goa Night Club Fire News
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन