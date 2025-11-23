दिल्ली में आंदोलन के बीच लगे हिडमा की शान में नारे! बीजेपी बोली- प्रदूषण की आड़ में देश विरोधी एजेंडा बर्दाश्त नहीं

Delhi pollution protest: दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन का स्वागत है. लेकिन उसकी आड़ में देश विरोधी एजेंडा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा. बीजेपी प्रवक्ता ने इस प्रदूषण आंदोलन में Aisa कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप लयाया.
Trending Photos
Hidma slogans: दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे 50 में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है. दरअसल, प्रदूषण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे युवा विवादों में घिर गए. सूत्रों के अनुसार इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारी युवाओं के बीच से नक्सली कमांडर हिडमा अमर रहे के नारों सुनाई दिए. हालांकि, पुलिस की तरफ से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है लेकिन प्रदर्शन में भीड़ के कारण फैली अव्यवस्थाओं को काबू करते समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखने की खबरें भी सामने आईं हैं. जिसके बाद पुलिस ने लगभग 20 युवकों को हिरासत में लिया है.
पुलिस पर चिली स्प्रे
दिल्ली पुलिस की तरफ से डीसीपी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को एक विशेष जगह पर प्रदर्शन करने के लिए कहा गया था लेकिन वो नहीं माने और बैरिकेड तोड़कर सड़क पर आ गए. जिसके चलते वहां भगदड़ या अव्यवस्था फैलने का खतरा था. इसलिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को साइड में करना चाहा तो उन लोगों ने हाथापाई करने की कोशिश की थी. इतना ही नहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिसकर्मियों पर चिली स्प्रे करने की कोशिश के भी शिकायत दर्ज की है.
यह भी पढ़ें: जो लौट के घर न आए... जहां क्रैश हुआ तेजस, वहीं रूस के विमानों ने कतरब दिखाकर भारतीय पायलट को किया सैल्यूट
बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग
फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है. लेकिन विरोध प्रदर्शन के दौरान नक्सली कमांडर के तथाकथित नारों की खबर सामने आने के बाद बीजेपी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन का स्वागत है. लेकिन उसकी आड़ में देश विरोधी एजेंडा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा. बीजेपी प्रवक्ता ने इस प्रदूषण आंदोलन में Aisa कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप लगाया. उन्होंने दिल्ली पुलिस से देश विरोधी लोगों के समर्थन में नारे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.