Advertisement
trendingNow12996783
Hindi Newsदेश

Red Fort Blast: मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, एक के बाद एक ब्लास्ट...लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें

Lal Qila Blast: देश की राजधानी दिल्ली सोमवार को बम धमाके से दहल उठी. निशाना बना पुरानी दिल्ली का इलाका. लाल किले की लाल बत्ती के पास एक धीमा वाहन आकर रुका और उसमें जबरदस्त ब्लास्ट हुआ. पुलिस के मुताबिक, ब्लास्ट में किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया, जिससे आग और ज्यादा फैल गई. यह बिल्कुल नए तरह का पैटर्न है. अब तक किसी भी हमले में ऐसा पैटर्न नहीं देखा गया. 

 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 10, 2025, 10:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Red Fort Blast: मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, एक के बाद एक ब्लास्ट...लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
Add Zee News as a Preferred Source
  1. पुलिस ने यह भी बताया कि ना तो घटनास्थल पर ब्लास्ट के बाद कोई गड्ढा हुआ और ना ही घायलों या मृतकों के शरीर से कीलें मिलीं. जब भी कहीं ब्लास्ट होता है तो उस जगह पर गड्ढा बन जाता है और मरने वालों का चेहरा काला पड़ जाता है. लेकिन इस ब्लास्ट में ऐसा नहीं हुआ. जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, वह मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है और गुरुग्राम की है.
  2.  यह ब्लास्ट शाम करीब 6 बजकर 55 मिनट पर हुआ, जो इतना जबरदस्त था कि मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 और आसपास की दुकानों के शीशे टूट गए. घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हैं. हादसे में घायल सभी लोगों को एलएनजेपी हॉस्पिटल ले जाया गया है. 
  3. जांच के लिए एनआईए और स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंच चुकी हैं. गृह मंत्री अमित शाह से पीएम नरेंद्र मोदी ने घटना की जानकारी ली है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से बात की. उन्होंने खुफिया ब्यूरो के प्रमुख तपन डेका से भी अपडेट लिया. इसके बाद, अमित शाह ने एनआईए के डीजी सदानंद वसंत दाते से बात की और उन्हें तुरंत एनआईए की टीम मौके पर भेजने का आदेश दिया. शाम के वक्त पुरानी दिल्ली का यह इलाका बेहद व्यस्त रहता है और चांदनी चौक बाजार में लोग शॉपिंग करने आते हैं. गौरतलब है कि चांदनी चौक मार्केट मंगलवार को खुला रहेगा.
  4. एक चश्मदीद ने बताया, 'जब हमने सड़क पर किसी का हाथ देखा, तो हम बिल्कुल चौंक गए. मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकता.' वहीं एक अन्य चश्मदीद ने कहा कि ब्लास्ट इतना जबरदस्त था जैसे धरती फट गई हो. जब ब्लास्ट का पहला वीडियो सामने आया तो सड़क पर मांस के लोथड़े पड़े नजर आए और चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. आसपास की गाड़ियों में आग लग गई और शीशे टूट गए. 
  5. गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, 'आज शाम लगभग 7 बजे, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफ़िक सिग्नल पर एक हुंडई i20 गाड़ी में विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में कुछ पैदल यात्री घायल हो गए और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. प्रारंभिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कुछ लोगों की जान चली गई है. विस्फोट की सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर, दिल्ली क्राइम ब्रांच और दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं.
  6. उन्होंने कहा, NSG और NIA की टीमों ने FSL के साथ मिलकर अब गहन जांच शुरू कर दी है. आसपास के सभी CCTV कैमरों की जांच के आदेश दिए गए हैं. मैंने दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा प्रभारी से भी बात की है. दिल्ली के पुलिस आयुक्त और विशेष शाखा प्रभारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. हम सभी संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं और सभी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गहन जांच करेंगे. सभी विकल्पों की तुरंत जांच की जाएगी और हम परिणाम जनता के सामने रखेंगे. इसके बाद गृहमंत्री एलएनजेपी अस्पताल गए और वहां घायलों से मुलाकात की.
  7. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है. यूपी के लखनऊ में पुलिस ने तबलीगी जमात के 7 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं. 
  8. सीएम योगी ने राज्य के सभी प्रमुख स्थलों, धार्मिक स्थलों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि संवेदनशील जिलों के अधिकारी सतर्क रहें और फील्ड में सक्रियता बढ़ाएं.
  9. सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स में इस घटना को आतंकी हमला बताया जा रहा है. हालांकि, इस बारे में पुलिस या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जानकारी के अनुसार, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह घटना हुई. धमाके के बाद कई वाहनों में आग लग गई. 
  10. बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है. पूरे एरिया को पुलिस ने सील कर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया है. गौर करने वाली बात है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सोमवार सुबह ही जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद आतंकी संगठनों से जुड़े एक इंटर-स्टेट ट्रांसनेशनल टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Rachit Kumar

नवभारत टाइम्स अखबार से शुरुआत फिर जनसत्ता डॉट कॉम, इंडिया न्यूज, आजतक, एबीपी न्यूज में काम करते हुए साढ़े 3 साल से ज़ी न्यूज़ में हैं. शिफ्ट देखने का लंबा अनुभव है.

...और पढ़ें

TAGS

red fort blast

Trending news

सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
Delhi blast
सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
red fort blast
मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, कई ब्लास्ट, लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
Delhi blast
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना मरने वालों के शरीर में मिलीं कीलें; ये कैसा ब्लास्ट?
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
Delhi
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
red fort blast
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
Delhi blast
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
delhi red fort blast
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
Budgam By Election
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा