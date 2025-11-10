Red Fort Blast: मोहम्मद सलमान की गाड़ी, ज्वलनशील पदार्थ, एक के बाद एक ब्लास्ट...लाल किला धमाके की 10 बड़ी बातें

Lal Qila Blast: देश की राजधानी दिल्ली सोमवार को बम धमाके से दहल उठी. निशाना बना पुरानी दिल्ली का इलाका. लाल किले की लाल बत्ती के पास एक धीमा वाहन आकर रुका और उसमें जबरदस्त ब्लास्ट हुआ. पुलिस के मुताबिक, ब्लास्ट में किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया, जिससे आग और ज्यादा फैल गई. यह बिल्कुल नए तरह का पैटर्न है. अब तक किसी भी हमले में ऐसा पैटर्न नहीं देखा गया.
