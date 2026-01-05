दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, कोडनेम में करते थे पाकिस्तानी हैंडलर्स से बात; जांच में बड़ा खुलासा

Jammu-Kashmir News: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए धमाके की जांच में एक हाई-प्रोफाइल व्हाइट-कॉलर आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जिसे पढ़े-लिखे डॉक्टर चला रहे थे. ये लोग पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए घोस्ट SIM कार्ड और एन्क्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे, सीनियर अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

डुअल फोन रणनीति का इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी

इस जांच के आधार पर ही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने 28 नवंबर को एक निर्देश जारी किया, जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स के लिए लगातार SIM लिंकिंग को अनिवार्य किया गया है. जांच में आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डुअल फोन रणनीति का भी पता चला. हर ऑपरेटर, जिसमें मारे गए डॉ. उमर-उन-नबी भी शामिल थे, जो विस्फोटक से भरी गाड़ी चला रहे थे, उनके पास 2-3 हैंडसेट थे. एक साफ फोन जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड था और रोजाना इस्तेमाल के लिए था और एक टेरर फोन जिसका इस्तेमाल उकासा, फैजान और हाशमी कोडनेम वाले हैंडलर्स के साथ गुप्त बातचीत के लिए किया जाता था.

रची हमले की साजिश

जम्मू और कश्मीर पुलिस को पता चला कि ये सेकेंडरी SIM कार्ड अनजान नागरिकों के आधार डिटेल्स का गलत इस्तेमाल करके या नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल करके धोखे से जारी किए गए थे. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) या पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स ने ऐप्स के SIM-लेस फीचर्स का फायदा उठाकर यूट्यूब के जरिए रंगरूटों को IED बनाने का तरीका सिखाया और अंदरूनी इलाकों में हमलों की साजिश रची, जबकि कुछ का मकसद शुरू में सीरिया या अफगानिस्तान में चल रहे संघर्षों में शामिल होना था.

DoT का आदेश

टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 और टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स का हवाला देते हुए DoT ने सभी ऐप प्रोवाइडर्स, जिसमें स्नैपचैट, शेयरचैट और जियोचैट शामिल हैं उन्गें यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि ऐप्स सिर्फ एक्टिव फिजिकल SIM के साथ ही काम करें वरना ऑटोमैटिक लॉगआउट हो जाए. टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 90 दिनों के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी और जम्मू और कश्मीर सर्कल आतंकी नेटवर्क के डिजिटल ढांचे को खत्म करने के लिए तेजी से इसे लागू कर रहा है.

सुरक्षाबलों को दी धमकी

यह मॉड्यूल तब सामने आया जब 18-19 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के बाहर जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के पोस्टर दिखे, जिनमें घाटी की सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी. जम्मू और कश्मीर पुलिस ने टीमें बनाईं जिन्होंने हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक सुराग ढूंढे और पुलवामा से डॉक्टर मुज़म्मिल गनई और लखनऊ से शाहीन सईद को गिरफ्तार किया. जब्त की गई चीजों में 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, हथियार और गोला-बारूद शामिल थे. लाल किले में हुए धमाके की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है, जिसमें 15 लोग मारे गए थे. अधिकारियों ने नियमों का पालन न करने पर सजा की चेतावनी दी है और इन उपायों को साइबर-आधारित आतंकवाद और धोखाधड़ी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय बताया है.