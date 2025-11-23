Advertisement
trendingNow13015075
Hindi Newsदेश

...तो पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला पूरा सच

Delhi Red Fort Blast Update: दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील से पूछताछ की जा रही है. उसकी एक इंट्रोगेशन रिपोर्ट भी सामने आई है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 23, 2025, 10:06 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

...तो पहले ही हो जाता दिल्ली ब्लास्ट, झगड़े के चलते हुई देरी! आतंकी मुजम्मिल ने उगला पूरा सच

Delhi Lal Quila Blast: दिल्ली में बीते दिनों लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट की घटना से पहले पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया था. अब इसको लेकर आतंकी की इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई है. बता दें कि डॉक्टर मुजम्मिल मूल रूप से पुलवामा के कोइल इलाके का रहने वाला है. 10 नवंबर 2025 को श्रीनगर के पंथाचौक थाने में उससे पूछताछ की गई. उसे फरीदाबाद के धौज इलाके से गिरफ्तार किया गया था. यहीं से हथियार, गोलियां, केमिकल पाउडर, टाइमर, रिमोट और IED बनाने का सामान भी मिला था.  

आतंक की तरफ कैसे बढ़ा डॉक्टर मुजम्मिल?  

मुजम्मिल फरीदाबाद के अल-फला अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करता था और सालाना करीब 9 लाख रुपये कमाता था. साल 2021 में उसके दोस्त मुफ्ती इरफान वागे ने उसे आतंकवादी गतिविधियों की तरफ उकसाना शुरू किया. वह भी गिरफ्तार हो चुका है. उसका एक और दोस्त आतंकी मुजामिल तंत्रे भी उसे इसी दिशा में धकेलता था. साल 2021 में मुजामिल तंत्रे बीमार पड़ा था तब मुजम्मिल ने उसे एक दवाई की सलाह भी दी थी. साल 2023-24 में IED और अन्य हथियारों का ज्यादातर इंतजाम फरार आरोपी डॉक्टर उमर नबी करता था, लेकिन पैसे कई लोगों ने मिलकर जुटाए. 

ये भी पढ़ें- CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, जिसका बरसों से था लोगों को इंतजार 

Add Zee News as a Preferred Source

 

आतंक के लिए पहले जुटाया धन फिर हुआ झगड़ा 

बता दें कि मुजम्मिल ने 5 लाख, डॉक्टर आदिल रदर ने 8 लाख,  डॉक्टर उमर ने 2 लाख और डॉक्टर मुजफ्फर रदर ने 6 लाख समेत डॉक्टर शाहीन शाहिद ने 5 लाख रुपये इकट्ठे किए थे. ये कुल 26 लाख रुपये उमर को दिए गए थे. मुजम्मिल ने कबूल किया कि उसने करीब 26 क्विंटल NPK फर्टिलाइजर गुरुग्राम और नूंह से खरीदा. इनकी कीमत करीब 3 लाख रुपये पड़ी. यह सब IED बनाने के लिए रखा गया था. बाकी केमिकल पाउडर और रिमोट जैसी चीजों का इंतजाम सिर्फ उमर ही करता था. बाद में मुजम्मिल और उमर के बीच पैसों को लेकर झगड़ा हो गया. मुजम्मिल चाहता था कि या तो उसे पैसे वापस मिले या फिर IED का पूरा स्टॉक उसकी ही कस्टडी में हो. बाकी ग्रुप के लोगों ने दूसरा विकल्प चुना और पूरा सामान मुजम्मिल के पास आ गया, यही बाद में उसकी गिरफ्तारी पर बरामद हुआ. इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक पैसे को लेकर हुए विवाद की वजह से आतंकी हमले में देरी हुई. 

ये भी पढ़ें- तिरुपत्ति मंदिर में नकली घी से बने 200000000 लड्डू; VVIP से लेकर आम आदमी समेत सबने खाए, जांच में खुलासा 

 

शाहीन की गाड़ी से मिले हथियार 

विवाद सुलझाने के लिए उमर ने करीब 3 महीने पहले सोशल मीडिया एप 'सिग्नल' पर एक ग्रुप बनाया, जिसमें मुजम्मिल, आदिल, मुजफ्फर और इरफान को जोड़ा गया. इसके बावजूद झगड़ा नहीं सुलझा.  बता दें कि आतंकी शाहीन की गाड़ी से 1 Krinkov राइफल और 1 पिस्तौल मिली. ये हथियार भी उमर ने ही साल 2024 में इरफान को दिए थे. बाद में झगड़े के चलते मुजम्मिल ने इन हथियारों को भी अपने कब्जे में ले लिया था. बता दें कि मुजम्मिल को अल-फला अस्पताल के कैजुअल्टी डिपार्टमेंट से ड्यूटी के दौरान ही उठा लिया गया. 

 

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

अबतक 5 BLO की मौत, आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, A से Z तक पूरी कहानी
Sir
अबतक 5 BLO की मौत, आखिर SIR को लेकर कितना है वर्कलोड, A से Z तक पूरी कहानी
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
indian justice system
CJI की शपथ लेने से पहले ही जस्टिस सूर्यकांत ने किया ऐसा ऐलान, बरसों से था इंतजार
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
Namansh Syal
तेजस क्रैश: बेटे का वीडियो ढूंढ रहे थे तभी..., पिता ने सुनाई दिल चीर देने वाली कहानी
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
Weather
अब ठंड का बढ़ेगा टॉर्चर, पहाड़ों में फैली कंपकंपी, यहां बारिश बनी मुसीबत
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Intelligence Alert
खुफिया एजेंसियों का बड़ा अलर्ट, PAK टेरर ग्रुप सर्दियों में कर रहा ऐसी नापाक साजिश
Hardeep Puri
"मैडम में अकड़ ज्यादा थी" फिर भी कैसे कामयाब रही हरदीप और लक्ष्मी पुरी की लव स्टोरी?
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
Delhi blast
क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA
बंगाल में 6 दिसंबर को 'नई बाबरी मस्जिद' का शिलान्यास, क्या 'मुलायम' बन जाएंगी ममता
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
DNA
DNA: एक देश पर अलकायदा का कब्जा कैसे हुआ? जानिए आतंक का 'एनाकोंडा' मॉडल
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र
DNA
बंगाल में 60 लाख घुसपैठिए? वोट से लेकर संस्कृति तक कैसे बदल दिया राज्य का मूल चरित्र