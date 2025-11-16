Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया नया CCTV वीडियो

Red Fort blast CCTV footage: 10 नवंबर की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास हुए धमाके से दिल्ली दहल गई थी. धमाके के बाद जहां कुछ लोग दौड़ भाग रहे थे तो वहीं कुछ स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आगे. उन्होंने घायलों को तुरंत उपचार दिलाने की पूरी कोशिश की. इसका नया सीसीटीवी फुटेज आया है.
Trending Photos
Red Fort blast CCTV footage: लाल किले के सामने हुए धमाके से जुड़ा एक और नया CCTV फुटेज सामने आया है, जिसने तबाही के मंजर की और स्पष्ट कर दिया है. यह वीडियो विस्फोट के तुरंत बाद की स्थिति दिखाता है, जहां अफरा-तफरी और दहशत का माहौल दिख रहा है. जैसे ही धमाका हुआ, आसपास मौजूद लोग खुद को संभालते हुए घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े. फुटेज में देखा जा सकता है कि कई लोग बिना किसी सुरक्षा किट के घायलों को उठाकर सड़क किनारे ले जा रहे हैं.
वीडियो में यह दिख रहा है कि लोग घायलों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. एक तरफ जहां स्थानीय लोग घायलों को हाथों से संभाले हैं तो वहीं रेहड़ी और ई-रिक्शा चलाने वाले उन्हें सहारा देकर उन्हें तुरंत अस्पताल या मेडिकल सहायता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. इस दौरान चारों तरफ धुआं नजर आता है और पीछे खड़ी गाड़ियों में आग लगी हुई दिखाई देती है, ये वीडियो बता रहा है कि उस दिन वहां कैसा मंजर था.
ताजा CCTV फुटेज यह भी बताता है कि धमाके के बाद मौके पर मौजूद आम लोगों ने बिना किसी देरी के रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी खुद उठा ली. जिसने कई जिंदगियों को बचाने में अहम भूमिका निभाई. कई घायलों को सड़क किनारे लिटा दिया गया. वहीं उन्हें प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की गई और फिर बाद में अस्पताल ले जाया गया.
बता दें कि दिल्ली में 10 नवंबर की शाम ब्लास्ट हुआ था. उस दिन लाल किला मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के पास शाम 6.52 पर i20 कार में ब्लास्ट हुआ, उस घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है. 20 से ज्यादा घायल हैं. उनका दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है. कुछ की हालत गंभीर भी है. जांच और सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि उस कार को आतंकी डॉ. मोहम्मद उमर नबी उमर चला रहा था. फिलहाल जांच एजेंसियां इस फुटेज को भी विस्फोट की जांच में शामिल कर रही हैं, ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.