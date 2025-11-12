Delhi Blast: 'दावत के लिए बिरयानी तैयार है...', दिल्ली में ब्लास्ट करने के लिए आतंकियों ने कोडवर्ड्स का किया इस्तेमाल, चैट बॉक्स में बड़ा खुलासा

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है. अब जांच में जो खुलासा हुआ है, वो हैरान करने वाला है. आतंकियों ने आपस में बात करने के लिए 'दावत' और 'बिरयानी' जैसे आम शब्दों का इस्तेमाल किया था.
Delhi Blast Update: दिल्ली के लाल किले के पास हुए भयानक धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है.10 नवंबर 2025 को शाम को एक कार में हुए इस ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए और कई घायल हुए हैं. आम लोगों की जिंदगी में दहशत फैलाने वाली ये घटना किसी अकेले की करतूत नहीं, बल्कि एक बड़े आतंकी नेटवर्क की साजिश है. जांच एजेंसियां जैसे-जैसे गहराई में उतर रही हैं, वैसे-वैसे चौंकाने वाले राज सामने आ रहे हैं. सबसे बड़ा खुलासा ये है कि आतंकियों ने अपनी बातचीत को छिपाने के लिए चैटबॉक्स में कोडवर्ड्स का सहारा लिया था. ये कोड इतने साधारण लगते हैं कि कोई शक भी न हो, लेकिन इनमें छिपी थी मौत की साजिश.
कोडवर्ड्स में छिपी थी मौत की प्लानिंग
सोचिए, अगर कोई कहे 'दावत के लिए बिरयानी तैयार है', तो आप क्या समझेंगे? एक आम पार्टी का न्योता? लेकिन दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये संदेश मौत का ऐलान निकला. सुरक्षा एजेंसियों को एक डिजिटल चैटबॉक्स मिला, जहां आतंकियों ने अपनी पूरी योजना कोडवर्ड्स में बुन ली थी. 'दावत' का मतलब था धमाका या हमला, जबकि 'बिरयानी' से मतलब था विस्फोटक सामग्री से था. ये चालाकी इसलिए अपनाई गई ताकि साइबर निगरानी से बच सकें. जांच रिपोर्ट के मुताबिक, इसे शाहीन की तरफ से भेजा गया था. ये खुलासा NIA की डिजिटल फॉरेंसिक जांच से सामने आया है.
NIA और साइबर सेल की तेज कार्रवाई
जांच से साफ है कि लाल किला ब्लास्ट एक संगठित मॉड्यूल का काम था. Jaish-e-Mohammed जैसे पाकिस्तान आधारित ग्रुप से लिंक होने की आशंका है. NIA ने केस अपने हाथ में ले लिया है. साइबर सेल चैट के बाकी मेंबर्स को ट्रैक कर रही है. दिल्ली पुलिस ने हरियाणा, यूपी और जम्मू-कश्मीर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है. पूरे दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है. घायलों का इलाज चल रहा है.
