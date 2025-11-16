Advertisement
trendingNow13005772
Hindi Newsदेश

3 डॉक्टर, 3 पाकिस्तानी हैंडलर और घर में बनी 'सीक्रेट लैब', अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास चल रही थी मौत की पाठशाला

Delhi Car Blast: लाल किला धमाके के हमलावर डॉ.उमर नबी ने IEDs बनाने और विस्फोटकों का परीक्षण करने के लिए फरीदाबाद में अपने घर में ही एक प्रयोगशाला चला रखी थी. उसे टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से बन बनाने के निर्देश और कट्टरपंथी वीडियो मिलते थे.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 डॉक्टर, 3 पाकिस्तानी हैंडलर और घर में बनी 'सीक्रेट लैब', अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास चल रही थी मौत की पाठशाला

Delhi Bomb Blast: लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के पीछे हमलावर डॉ. उमर उन नबी का हाथ था जिसकी जांच अभी जारी है. उसने फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास अपने घर में एक लैब बना रखी थी. इस लैब में वह तरह-तरह के विस्फोटकों का परीक्षण करता था. वह उन बन बनाने की तकनीकों को भी आजमाता था जो उसे पाकिस्तान में बैठे लोगों ने टेलीग्राम के जरिए भेजी थीं. सूत्रों के अनुसार माना जा रहा है कि लाल किले के विस्फोटक के लिए इस्तेमाल किया गया IED उसने इसी घरेलू लैब में तैयार किया था.

छापेमारी में लैब में खुलासा
डॉ.उमर के घर पर जब पुलिस ने छापा मारा तो उन्हें वहां जांच उपकरण और अलग-अलग तरह के विस्फोटकों के बचे हुए अंश वाली लैब मिली. बताया जा रहा है कि इस लैब की जानकारी फरीदाबाद में पकड़े गए जैश मॉड्यूल के डॉक्टरों से पूछताछ के दौरान मिली. डॉ. उमर इस सफेदपोश आतंकी हमले के 2 अन्य आरोपी डॉक्टर, डॉ. मुजम्मिल और डॉ.अदील राथर टेलीग्राम के जरिए संपर्क में थे. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, असम पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; सीएम सरमा ने दी चेतावनी

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे भेजते थे वीडियो?
जैश के 3 पाकिस्तानी संचालकों फैसल, हाशिम और उकाशा के साथ उनका सीधा संपर्क था. ये हैंडलर टेलीग्राम चैट के जरिए तीनों को निर्देश, कट्टरपंथ फैलाने वाले वीडियो और खुद से बन बनाने के वीडियो भेज रहे थे. एजेंसियों का मानना है कि डॉ. उमर इन तीनों में बन बनाने में एक्सपर्ट था इसलिए उसने अपने घर पर यह प्रयोगशाला बना रखी थी.

IED की तैयारी
डॉ. उमर नबी अपनी लैब में अकेले ही ज्यादातर काम करते थे. वह खुद वीडियो में दिए गए निर्देशों के हिसाब से IEDs तैयार करता था. साथ ही वह बम में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और ट्रिगर करने के तरीके का भी परीक्षण करता था. उसका मक्सद था कि बनाए जा रहे बन की पावर को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके.

यह भी पढ़ें: आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए दहशतगर्दों ने रची थी खौफनाक साजिश, सामने आया बड़ा खुलासा

विस्फोटकों की बड़ा बरामदगी
8 से 10 नवंबर के बीच मारे गए छापों के दौरान फरीदाबाद के 2 अलग-अलग घरों से विस्फोटकों की 2 बहुत बड़ी खेपें मिलीं जिनका वजन 358 किलोग्राम और 2,563 किलो था. विस्फोटक सूटकेस और थैलों में भरे पाए गए जिससे पता चलता है कि बमों को अभी जोड़ा जाना बाकी था. विस्फोटकों के साथ कई धातु का टुकड़ा नहीं मिला जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Delhi blastDr Umar Nabi

Trending news

3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
Delhi blast
3 डॉक्टर, पाकिस्तानी हैंडलर और सीक्रेट लैब, यूनिवर्सिटी के पास चल रहा था मौत का खेल
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
Delhi Lal Quila blast
दिल्ली में धमाके का मना रहे थे जश्न, पुलिस ने 21 को किया गिरफ्तार; CM ने दी चेतावनी
कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...
Akhilesh Ydav
कर्नाटक में कांग्रेस नेता के घर से अखिलेश यादव ने बीजेपी को ललकारा, कहा- जो चाहे...
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
Delhi blast
अलफलाह का डॉक्टर मुजम्मिल स्टूडेंट्स को 'जिहाद' के जाल में कैसे फंसाता था, जानिए
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
DNA
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
DNA
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’