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'एक ही सांप के अलग-अलग सिर'...लाल किला ब्लास्ट में अल-कायदा का नाम आने पर भड़के पूर्व DGP एस.पी. वैद

जिस अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) को दिल्ली लाल किले आत्मघाती कार ब्लास्ट में जिम्मेदार ठहराया गया है, वो दक्षिण एशिया में फैला एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन है. जो पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों में एक्टिव है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Aug 13, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:19 PM IST
'एक ही सांप के अलग-अलग सिर'...लाल किला ब्लास्ट में अल-कायदा का नाम आने पर भड़के पूर्व DGP एस.पी. वैद
Image Credit: जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस.पी. वैद ANI से बात करते हुए (फोटो सोर्स ANI)

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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