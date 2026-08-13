'एक ही सांप के अलग-अलग सिर'...लाल किला ब्लास्ट में अल-कायदा का नाम आने पर भड़के पूर्व DGP एस.पी. वैद

दिल्ली में लाल किले के पास हुए आत्मघाती कार ब्लास्ट में आतंकी संगठन अल-कायदा (AQIS) का हाथ था. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने इसकी पुष्टि कर दी है. यूएन की रिपोर्ट आने के बाद जम्मू-कश्मीर के पूर्व डीजीपी एस.पी. वैद ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा चाहे अल-कायदा हो या कोई अन्य आतंकी गुट, इन सभी का आका एक ही है और ये असल में 'एक ही सांप के अलग-अलग सिर' हैं. उन्होंने सीमा पार से रची जा रही साजिशों और देश के भीतर जारी 'ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन' को लेकर गंभीर चिंता जताई है.
UNSC की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी एस.पी. वैद ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, 'यूएन सुरक्षा परिषद वही बात कह रही है जो हमारी एनआईए ने पहले ही साबित कर दी थी. डॉक्टरों के इस मॉड्यूल में एक डॉक्टर ने सुसाइड बॉम्बर बनकर लाल किले के पास ब्लास्ट किया था. उच्च शिक्षा प्राप्त और अच्छे परिवारों के पढ़े-लिखे युवाओं को ऑनलाइन रेडिकलाइज कर इस तरह की साजिश में झोंका जा रहा है.'
पूर्व आईपीएस अधिकारी एस.पी. वैद ने आगे कहा कि भले ही इसे 'अंसार-उल-गजवा-उल-हिंद' या AQIS का नाम दिया जाए, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का ही हाथ है. उन्होंने कहा, 'जनक एक ही है, ये अलग-अलग संगठन असल में एक ही सांप के अलग-अलग सिर हैं.'
उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP अरविंद कुमार जैन ने कहा कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे शुरुआत से ही बाहरी साजिश की बू आ रही थी. उन्होंने कहा कि अल-कायदा और उसके भारतीय उपमहाद्वीप के गुट (AQIS) देश को अस्थिर करने के लिए लगातार स्लीपर सेल्स तैयार करने की कोशिश में हैं. इसे रोकने के लिए खुफिया तंत्र को दो कदम आगे रहना होगा. उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे डॉक्टर मॉड्यूल का पर्दाफाश जम्मू-कश्मीर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा जुटाई गई ग्राउंड इंटेलिजेंस की वजह से ही संभव हो सका था.
डॉक्टरों से जुड़ा यह दिल्ली कार ब्लास्ट 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था. करीब 7 बजे चलती हुई हुंडई i20 कार में भीषण धमाका हुआ था. कार को उमर उन नबी नाम का संदिग्ध चला रहा था, जिसने सुसाइड बॉम्बर के रूप में खुद को और 11 अन्य निर्दोष लोगों को उड़ा दिया था. 24 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. NIA ने इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 580 से अधिक गवाह शामिल हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट इस चार्जशीट पर 27 अगस्त को संज्ञान लेगी.