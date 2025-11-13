Delhi Blast: ...तो भारत में हो जाता दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला! तरंगों से ही सैकड़ों लोगों के फट जाते फेफड़े!

Biggest Terrorist Attack: दिल्ली बम धमाके के 3 दिन बीत चुके हैं. इन तीन दिनों में जांच एजेंसियों अब तक कई लोगों को पकड़ चुकी है. दो संदिग्ध कारें पकड़ी जा चुकी हैं. लेकिन अभी भी 300 किलो विस्फोटक जांच एजेंसियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है. उसका पता अब तक नहीं पता चला है. अगर इस पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा नहीं होता, तो नुकसान कितना बड़ा हो जाता, आइए आंकड़ों में समझते हैं.
Lal Quila Blast: दिल्ली धमाके के बाद अगर इस टेरर मॉड्यूल को नहीं पकड़ा जाता, तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट हो जाता. इसे दुनिया के सबसे बड़े सीरियल ब्लास्ट की साजिश कहने के पीछे कई वजहें हैं.
इसे कुछ आंकड़ों के जरिये समझिये..
खुलासा हुआ है कि इस साजिश में 32 कारों का इस्तेमाल होना था. इसके लिए 3200 किलो विस्फोटक जमा किया गया था. क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि हर कार में 100 किलो विस्फोटक के जरिये 32 धमाकों की प्लनिंग थी?
जब दिल्ली के लाल किला पर एक धमाके ने 13 लोगों की जान ले ली, 20 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया. आधा किलोमीटर दूर तक की इमारतों के शीशे तोड़ दिए, तो सोचिए, ऐसे 32 धमाकों से क्या होता? या फिर 3200 किलो विस्फोटक वाले धमाके से कितना नुकसान होता. सिर्फ सोचकर कोई भी अंदर से कांप जाए. अगर सीरियल ब्लास्ट वाली साजिश अपने अंजाम तक पहुंच जाती तो क्या मंजर होता?
अगर ये मान लिया जाए कि उमर जैसे 32 आत्मघाती हमलावर 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट से विस्फोट कर देते तो तबाही पूरे देश को हिला देती. 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट का बम 2.5 टन के TNT बम के बराबर धमाका करेगा. अगर आतंकी इतने बारूद को एक साथ किसी जगह पर ब्लास्ट कर देते, तो 50 मीटर का इलाका पूरी तरह नष्ट हो जाता. मतलब कुछ भी नहीं बचता.
तो धमाके की तरंगें सैकड़ों लोगों के फेफड़े फाड़ देती!
अगर भीड़-भाड़ वाले इलाके में धमाका होता, तो कम से कम 300-350 लोगों की जान जा सकती थी. इतने दायरे में 14 हजार 400 किलोमीटर/घंटा की स्पीड वाली तरंगें लोगों के फेफड़े फाड़ देतीं. इतने विस्फोटक से 150 मीटर तक के दायरे में इमारतों की दीवारें ढह सकती हैं. करीब 400 मीटर इमारतों में लगे कांच टूट सकते हैं और करीब 800 मीटर तक तेज कंपन महसूस हो सकता है.
3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट का असर क्या होता है, उसे आप एक पुराने धमाके में हुई तबाही के जरिए समझ सकते हैं.
1995 में अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा बम धमाका हुआ था. इस धमाके में 1800 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था. इस हमले में 168 लोगों की जान चली गई थी और 600 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. इस हिसाब से 3200 किलो अमोनियम नाइट्रेट कम से कम 300 लोगों की जान ले लेता और 550 लोगों को घायल कर देता. अगर ये धमाका किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में कर दिया जाए तो मौत के अनुमानित आंकड़े बढ़ भी सकते हैं. 3200 किलो विस्फोटक क्या कर सकता है, इसका एक अनुमान दुनिया के सबसे बड़े सीरियल ब्लास्ट के आंकडों से लगाते हैं जो भारत में ही हुआ था.
- 12 मार्च 1993 को देश की आर्थिक राजधानी में 12 सीरियल धमाके हुए थे.
- इन बम धमाकों में आतंकियों ने करीब 1500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया था.
- मुंबई सीरियल ब्लास्ट में 257 लोगों की जान चली गई थी. 1400 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.
- इस हिसाब से अगर 3200 किलो विस्फोटक से हमला होता तो कम से कम 500 लोग मारे जाते और 2800 लोग घायल हो जाते.
300 किलो विस्फोटक कहां है?
इस हिसाब से अगर व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो हिंदुस्तान को दुनिया के सबसे बड़े सीरियल ब्लास्ट के जख्म झेलने पड़ते. लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है. 3200 किलो में से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है.. बाकी का 300 किलो विस्फोटक कहां है? इसका पता नहीं चल पाया है. अभी तक इस टेरर मॉड्यूल की सिर्फ तीन कारें मिली हैं. बाकी 29 कहां हैं? उनका पता लगाना भी जरूरी है.
