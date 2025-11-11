Advertisement
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा तो और भी भयावह था! 24 घंटे में जानिए कहां तक पहुंची तफ्तीश

Red Fort Blast: रेड फोर्ट कार ब्लास्ट के शुरुआती जांच को लेकर जो जानकारियां मिल रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं. धमाका करने वालों के इरादे बेहद खतरनाक थे.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:16 PM IST
Delhi Car Blast Initial Findings: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है. ब्लास्ट 10 नवंबर की शाम तकरीबन 6:45 को हुआ था. जिसके बाद पुलिस और जांच एजेंसी ने तफ्तीश शुरू कर दी थी. हालांकि इस धमाके के कई तथ्य पूरी तरह सामने आने बाकी है, लेकिन न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं.

शुरुआती जांच में क्या मिला?

1. सुरक्षा एजेंसियों ने इस वारदात में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी की थी, जिसके बाद घबराहट और हताशा के कारण इस विस्फोट को अंजाम दिया गया

2. ये ब्लास्ट प्री-प्लांड था या एक्सिडेंटल, ये जांच के दौरान पता चलेगा.

3. बम वक्त से पहले ही फट गया था और पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था, इसलिए इसका इम्पैक्ट लिमिटेड हुआ.

4. घटनास्थल का मुआयना करने के बाद पता चला कि विस्फोट से कोई गड्ढा नहीं बना और न ही कोई छर्रे या प्रोजेक्टाइल्स मिले.

5. इस ब्लास्ट से पहले सुरक्षा एजेंसी ने दिल्ली-एनसीआर और पुलवामा में कई जगहों पर छापेमारी की थी. इस दौरान उन्हें काफी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए, जिसके कारण संदिग्ध ने बढ़ते दबाव में जल्दबाजी में कदम उठाया.

6. संदिग्ध ने सुसाइड कार बम विस्फोट के नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं किया था. उसने न तो कार को किसी टारगेट से टकराया और न ही जानबूझकर कहीं टक्कर मारी.

7. इन बातों से पता चलता है कि एक बड़ा हमला टल गया है, जिसका श्रेय "पैन-इंडिया अलर्टनेस और सस्पेट मॉड्यूल पर कोऑर्डिनेटेड क्रैकडाउन" को जाता है.

 

खतरनाक थे मंसूबे
इन रिपोर्ट्स से ये पता चलता कि हमला करने वाले लोगों के इरादे बेहद खतरनाक थे, वो दिल्ली को और भी ज्यादा दहलाना चाहते थे, लेकिन इंटैलिजेंस एजेंसीज की मुस्तैदी से एक बड़ा हमला टल गया, लेकिन अभी लोगों में डर का माहौल है, वो भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने से बच रहे हैं.

(इनपुट-एएनआई)

Shariqul Hoda

Delhi Car Blast

