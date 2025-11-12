Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी... भूटान से सीधे पहुंचे LNJP अस्पताल

PM Modi Visit meet Injured In Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार को हुए विस्फोट की घटना में कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं. जिसके बाद पीएम मोदी भूटान की यात्रा से लौटते ही सीधे घायलों का हालचाल लेने के लिए एलएनजीपी अस्पताल पहुंच गए. जहां पर पीएम मोदी ने दिल्ली धमाकों में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके प‌रिजनों से भी मुलाकात की.

Upon landing from Bhutan, PM Modi went straight to LNJP hospital to meet those injured after the blast in Delhi. He met and interacted with the injured and wished them a speedy recovery. He was also briefed by officials and doctors at the hospital. pic.twitter.com/FqQdk4d7w2 — ANI (@ANI) November 12, 2025

पीएम का इमोशनल मुलाकात का पल

न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, भूटान से उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और दिल्ली में हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिले. उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने भी उन्हें स्थिति की जानकारी दी है. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान घायलों का दुख-सुख सुना. बेड पर झुककर उन्होंने घायलों से बात की, उनके सिर पर हाथ रखा और उनकी तकलीफ को महसूस किया. कई मरीजों की आंखों में आंसू थे, और पीएम ने उन्हें हिम्मत दी. एक घायल ने बताया, "उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई जरूरत है?

धमाके की दर्दनाक तस्वीरें

सोमवार शाम रेड फोर्ट के पास हुए धमाके ने दिल्ली को हिला दिया. इसमें 9 लोगों की जान चली गई, और दर्जनों जख्मी हो गए. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की गाड़ियां जल गईं और माहौल में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानते हुए यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है. जांच में कानपुर और कश्मीर के संदिग्धों के नाम सामने आए हैं.

भूटान से तत्काल कदम

पीएम मोदी 11-12 नवंबर को भूटान में थे, जहां उन्होंने किंग का 70वां जन्मदिन मनाया. लेकिन दिल्ली धमाके की खबर सुनते ही उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही प्राथमिकता बदल दी. लौटते ही वे सीधे अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों से ब्रीफिंग ली. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "घायलों के साथ हूं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा."