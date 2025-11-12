Advertisement
trendingNow12999029
Hindi Newsदेश

Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी... भूटान से सीधे पहुंचे LNJP अस्पताल

PM Modi Meet Injured In Delhi Blast At LNJP Hospital: दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट में घायलों से पीएम मोदी ने मुलाकात करके उनका हाल-चाल पूछा है. इस दौरान पीएम मोदी की आंखें नम थी, कंधे पर हाथ रखकर घायलों का दर्द सुन रहे थे. जल्द ठीक होने की दुआ की करते हुए डॉक्टरों से अपडेट ली है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 12, 2025, 03:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी... भूटान से सीधे पहुंचे LNJP अस्पताल

PM Modi Visit meet Injured In Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार को हुए विस्फोट की घटना में कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं. जिसके बाद पीएम मोदी भूटान की यात्रा से लौटते ही सीधे घायलों का हालचाल लेने के लिए एलएनजीपी अस्पताल पहुंच गए. जहां पर पीएम मोदी ने दिल्ली धमाकों में घायल हुए लोगों से मुलाकात की और उनके प‌रिजनों से भी मुलाकात की.

पीएम का इमोशनल मुलाकात का पल
न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, भूटान से उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी सीधे एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और दिल्ली में हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिले. उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. अस्पताल के अधिकारियों और डॉक्टरों ने भी उन्हें स्थिति की जानकारी दी है. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान घायलों का दुख-सुख सुना. बेड पर झुककर उन्होंने घायलों से बात की, उनके सिर पर हाथ रखा और उनकी तकलीफ को महसूस किया. कई मरीजों की आंखों में आंसू थे, और पीएम ने उन्हें हिम्मत दी. एक घायल ने बताया, "उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई जरूरत है?

धमाके की दर्दनाक तस्वीरें
सोमवार शाम रेड फोर्ट के पास हुए धमाके ने दिल्ली को हिला दिया. इसमें 9 लोगों की जान चली गई, और दर्जनों जख्मी हो गए. धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की गाड़ियां जल गईं और माहौल में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानते हुए यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है. जांच में कानपुर और कश्मीर के संदिग्धों के नाम सामने आए हैं.

भूटान से तत्काल कदम
पीएम मोदी 11-12 नवंबर को भूटान में थे, जहां उन्होंने किंग का 70वां जन्मदिन मनाया. लेकिन दिल्ली धमाके की खबर सुनते ही उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही प्राथमिकता बदल दी. लौटते ही वे सीधे अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों से ब्रीफिंग ली. उन्होंने ट्वीट कर कहा, "घायलों के साथ हूं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा."

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा