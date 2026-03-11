दिल्ली के लाल किला धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने कोर्ट में बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी

Delhi Blast: दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके के मामले में आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से बुधवार को भी राहत नहीं मिली. पटियाला हाउस कोर्ट में स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद शाह की रिमांड और पांच दिन के लिए बढ़ा दी है.
Delhi Red Fort Blast: देश की प्रमुख जांच एजेंसी एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट को बताया है कि लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद हो रहे विरोध-प्रदर्शनों और जम्मू-कश्मीर में खराब कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण लगातार प्रभावित हो रही है. इसके साथ ही जांच एजेंसी ने तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर की हिरासत को दस दिन और बढ़ाने की मांग की. 10 दिन की रिमांड की मांग को सही ठहराते हुए एजेंसी ने कहा, 'ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि उन्हें जम्मू-कश्मीर ले जाकर उन जगहों की पहचान कराई जा सके, जहां उन्होंने हथियार और गोला-बारूद का लेन-देन किया था.'
एजेंसी ने अदालत में ये भी कहा, 'अभी आरोपियों से ये भी पूछताछ होनी बाकी है कि हथियार आखिर कहां-कहां छिपाए गए थे. आतंकवादी गतिविधियों के लिए उन्हें छिपाकर रखने में क्या और किसी ने भी मदद की थी. अभी तक इन जगहों की पहचान इसलिए नहीं कराई जा सकी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर में फिलहाल कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब है और ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत के बाद विरोध-प्रदर्शन अभी जारी हैं. इसके साथ ही NIA ने कोर्ट को बताया कि अहमद अहंगर ने खुलासा किया कि वह सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन से जुड़े एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में था.
एनआईए की दलीलें सुनने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली बम धमाका मामले में तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर की एनआईए हिरासत पांच दिन बढ़ा दी है. जांचकर्ता इसे सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल बता रहे हैं, इसका खुलासा सबसे पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किया था. इससे पहले दोनों आरोपियों को 10 दिन रिमांड खत्म होने के बाद शुक्रवार को पेश किया था, तब भी कोर्ट ने इनकी रिमांड को पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया था. 25 फरवरी को अदालत ने तुफैल और जमीर को 10 दिन की रिमांड पर भेजा था.
लाल किला कार विस्फोट में 15 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए थे. यह विस्फोट जिस गाड़ी में हुआ था उसे डॉ. उमर-उन-नबी चला रहा था. एनआईए ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी एनआईए ने साजिश के तार कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए अब तक कई अहम खुलासे किए हैं. अलफलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई लोग राडार पर थे. यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की भी गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें हाल ही में बेल मिली है.
